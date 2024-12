Geheime Tunnel unter Assad Palast entdeckt

Rebellen fanden unter der Luxus-Villa vom Bruder des syrischen Diktators Baschar al-Assad, Mahir al-Assad (57). ein riesiges Tunnelsystem.

Die Villa gehört dem Bruder des gestürzten syrischen Diktators Baschar al-Assad, Mahir al-Assad (57). Als Kommandeur der Präsidentengarde soll Mahir eine zentrale Rolle bei der Unterdrückung des syrischen Volkes und der Sicherung der Macht des Regimes gespielt haben. Er war auch der erste von dreizehn Personen auf der Sanktionsliste der EU, deren Vermögen eingefroren wurde. 3

Das Geheimnis unter der luxuriösen Villa

Nach der Flucht der Assads stürmten die Rebellen die Villa, welche die Aufständische gefilmt haben und auf Social Media gepostet haben.

Massive tunnel complex beneath Maher Assad's mansion, wide enough for trucks carrying Captagon and gold to drive through. pic.twitter.com/q7lmlLOfqi — Akıncı (@YavuzSelim23_1) December 8, 2024

Sie entdeckten unter anderen Flatscreens und Marmorböden. In einem Nebenraum führte eine Wendeltreppe hinunter in einen vermuteten Keller, in dem sich eine Tür befand, die weiter in die Tiefe führte. Ein Stockwerk tiefer war eine Art Schienensystem zu sehen, auf dem offenbar auch eine Lore stand.

Das Video zeigte dann ein riesiges Gewölbe. Dieser ist sehr gut beleuchtet und verfügt über ein Belüftungssystem. Der Tunnel endet an einem großen Metalltor. Geöffnet führt dieses Tor zu einem vermeintlichen Ausgang.