Herzzerreißender Fund in der Nacht: 21 Dackelwelpen saßen zusammengepfercht in einem PKW. Jetzt päppelt sie das Tierheim St. Pölten auf - und braucht dringend Hilfe.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

St. Pölten. In der Nacht auf den 22. November wurde ein PKW kontrolliert, und dann kamen immer mehr kleine Köpfchen zum Vorschein. Insgesamt 21 Dackelwelpen, gerade einmal sieben bis elf Wochen alt, saßen im Fahrzeug. Ihre Reise führte von Rumänien nach Frankreich.

Im Tierheim waren die Kleinen auffallend still. Der Verdacht: Auf der langen Fahrt gab es kaum Futter und Wasser. Als die Pflegerinnen den ersten Napf hinstellten, stürzten sich die Welpen sofort darauf.

Tierheim am Limit

Die Rettung ist ein Happy End, doch das Team kämpft. Das Tierheim ist ohnehin voll, nun müssen 21 Welpen untergebracht, untersucht und umsorgt werden. "Wir sind derzeit ständig an und über unserer Kapazitätsgrenze", sagt Obmann Thomas Kainz. Ohne die Unterstützung der Bevölkerung sei das kaum zu schaffen.

Er schaut noch skeptisch in die Welt. © zVg

Schon im Vorjahr wurden acht Dackelwelpen auf derselben Route aufgegriffen. Der Tierschutzverein warnt vor dem skrupellosen Geschäft mit jungen Hunden.

Jetzt zählt jede Unterstützung

Sobald die 21 Welpen gesundheitlich stabil sind, dürfen sie in fürsorgliche und verantwortungsbewusste Hände vermittelt werden.

Bis dahin liegt allerdings noch einiges an Arbeit vor dem Tierheimteam. Der Tierschutzverein bittet deshalb dringend um finanzielle Unterstützung, um die Versorgung der Welpen und aller anderen Schützlinge weiterhin gewährleisten zu können.