Polizei ermittelt
Attacke auf Linzer Umspannwerk: 20.000 ohne Strom
Es war mitten in der Nacht, als es um genau 3.34 Uhr im Linzer Hochspannungsnetz zu einem folgenschweren Zwischenfall kam.
Rund 20.000 Haushalte im Stadtgebiet waren schlagartig für einen kurzen Zeitraum von der Stromversorgung abgeschnitten. Betroffen war das Umspannwerk im Stadtteil Kleinmünchen.
Polizei vermutet Sabotage
Wie die Exekutive mitteilte, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Defekt nicht zufällig entstanden ist, sondern "durch einen vorläufig Unbekannten vorsätzlich verursacht" wurde. Wie genau sich der Täter Zutritt verschaffen konnte und auf welche Weise das Umspannwerk beschädigt wurde, hält die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell noch unter Verschluss.
Stromversorgung schnell wiederhergestellt
Für die betroffenen Linzerinnen und Linzer dauerte der nächtliche Vorfall zum Glück nicht allzu lange.
Laut Angaben des Netzbetreibers Linz Netz konnte die Störung für einen Großteil der Kunden bereits nach kurzer Zeit behoben werden. Um 4.24 Uhr – also knapp 50 Minuten nach dem Ausfall – war die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt.
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Keine weiteren Ausfälle befürchtet
Obwohl am Umspannwerk ein Sachschaden entstanden ist, gibt der Netzbetreiber Entwarnung: Die aktuelle Versorgungssicherheit sei durch den Vorfall nicht gefährdet.
Techniker arbeiten bereits an der vollständigen Reparatur der beschädigten Anlage. Die Fahndung nach dem Unbekannten läuft laut Polizei ebenso.
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