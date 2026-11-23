Nach zahlreichen Gesprächen mit Gemeinden, Anrainern und Grundeigentümern weicht die neue Planung laut APG in mehreren Punkten von der im Vorjahr präsentierten Grobtrasse ab.

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Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz GmbH (KNG) haben am Montag die Feintrasse einer geplanten 380-kV-Leitung mit teilweise mitgeführter 110-kV-Leitung präsentiert. Die Standorte von 670 Masten beim 193 Kilometer langen Lückenschluss zwischen Lienz (Osttirol) und Obersielach (Kärnten) wurden bereits festgelegt. Neben weiteren Detailplanungen gehen die Projektwerber nun die Umweltverträglichkeitserklärung an, die 2028 eingebracht werden soll.

Am Montag wurden auch die Landesregierungen beider vom Großprojekt "Netzraum Kärnten" betroffenen Bundesländer vom genauen Trassenverlauf informiert. Projektleiter Wolfgang Hafner sagte bei der Präsentation in Villach vor Journalisten, dass die Landesregierungen wie die Sozialpartner hinter dem Projekt stünden. Die nächsten zwei Wochen finden Info-Veranstaltungen in den Regionen statt.

Im Detail geplant sind weiters der Um- bzw. Neubau von Umspannwerken, teilweise an neuen Standorten, sowie 100 Kilometer neue Zufahrtswege. Über 60 Prozent der Feintrasse verläuft laut APG durch Waldgebiete, gegenüber der Grobtrasse gibt es auf einem Viertel der Strecke Abweichungen. Auf 170 Kilometern wird die neue 110-kV-Leitung der KNG mitgeführt. 140 Kilometer alte 110-kV-Leitungen werden abgebaut. Aktuell wird von einem Grobbudget für das Projekt von 3,1 Mrd. Euro ausgegangen.

Kompensationszahlungen

Kompensationszahlungen an betroffene Gemeinden werden dem Gesetz entsprechend ausgezahlt werden, so Hafner. Grundlage für die Entschädigungszahlungen an private und gewerbliche Grundbesitzer sowie Waldbesitzer werden Sachverständigengutachten. In Einzelfällen gebe es Annäherungen der Trasse an Wohnhäuser. Den Eigentümern werde man Kaufangebote stellen, wobei die Bewohner trotzdem dort wohnen bleiben können, weil es gesundheitlich unbedenklich sei, hieß es. Noch im Laufen befinden sich die Verhandlungen mit der Landwirtschaftskammer über eine Rahmenvereinbarung zur Entschädigung betroffener Landwirte.

Aus Großelterngneration

Michael Marketz (KNG) führte aus, dass das heutige Starkstromnetz von der Großelterngeneration errichtet wurde, es stoße inzwischen an seine Grenzen. Durch die Kooperation mit der APG spare man sich die Hälfte der Kosten für den 110-kV-Ausbau. Aktuell rechnet er mit 450 Millionen Euro. Insgesamt plant die KNG in den kommenden zehn Jahren 1,4 Mrd. Euro an Investitionen in alle Spannungsebenen. In den Kärntner Netzkosten werden sich die Investitionen erst über die Abschreibungen bemerkbar machen, hieß es auf Nachfrage. Marketz geht davon aus, dass mögliche Kostensteigerungen durch höhere Absatzmengen, etwa durch die Umstellung auf E-Mobilität oder die Errichtung von Rechenzentren, gedämpft werden. Eine Dekarbonisierung der Kärntner Industrie wäre mit den bestehenden Netzen nicht möglich, so Marketz.

Hafner betonte, Kärnten sei ein Importland für Strom. Heuer habe das Bundesland nur im Juni selbst genug eigene Energie erzeugt. Die Abschreibungen für die 380-kV-Leitung werden auf die Netzkosten in ganz Österreich umgelegt. Die Investitionen werden über 50 Jahre abgeschrieben, so Hafner. "Die Transformation wird uns wesentlich helfen, die Kosten zu dämpfen, damit die Netzkosten nicht beim einzelnen Haushalt durchschlagen."

Tiefbau wird regional vergeben

Hafner betonte die Bedeutung des Projekts für Konjunktur und Beschäftigung, der gesamte Tiefbau werde regional vergeben, auch die Beherbergung werde profitieren. Laut einer repräsentativen Meinungsumfrage im Auftrag von "Netzraum Kärnten" unterstützen 89,6 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner das Projekt.

Inbetriebnahme 2035 geplant

Als nächstes gehen die Projektwerber die Umweltverträglichkeitserklärung an, die mehrere Tausend Seiten umfassen werde. Die soll spätestens im 2. Quartal 2028 eingereicht werden. Ende 2029 soll dann ein Bescheid der Kärntner und Tiroler Landesregierung vorliegen. Hafner geht davon aus, dass das Verfahren in die 2. Instanz geht. Spätestens 2032 soll Baubeginn sein, ab 2035 ist die Inbetriebnahme geplant.