Kurz vor dem Start in den Advent sorgt die Bezeichnung der beliebten Märkte in Österreich für Diskussionen. FPÖ-Chef Herbert Kickl meldet sich dazu auf Facebook zu Wort und bezieht klar Stellung.

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Die Frage, ob es nun Christkindlmarkt, Weihnachtsmarkt, Adventmarkt oder doch Wintermarkt heißt, beschäftigt aktuell die FPÖ. Geht es nach Partei-Chef Herbert Kickl, sollen die klassischen Bezeichnungen bestehen bleiben. Auf Facebook schrieb der Politiker dazu: "Wir leben in einer Zeit, in der unsere gewachsenen Traditionen immer stärker zurückgedrängt werden. Für uns Freiheitliche heißt der Christkindlmarkt auch weiterhin Christkindlmarkt und nicht aus falsch verstandener Toleranz heraus Wintermarkt. Oder wie seht ihr das?"

Kickl fragt die Facebook-Community: "Was ist dir lieber?

Dazu teilte der FPÖ-Politiker ein mithilfe von Künstlicher Intelligenz generiertes Bild. Darauf abgebildet sind ein Weihnachtsmarkt sowie eine Krippe mit Maria, Josef und dem Jesus-Kind. In Großbuchstaben richtet Kickl auf dem Sujet folgende Frage an seine Followerinnen und Follower: "Was ist dir lieber? Christkindlmarkt (Anm. Like) Wintermarkt (Anm. überraschtes Smiley)"

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Warum manche Märkte Wintermarkt heißen

Ein Blick auf die Praxis in Österreich zeigt allerdings, dass die allermeisten Märkte hierzulande ohnehin traditionell als Christkindlmarkt, Adventmarkt oder Weihnachtsmarkt firmieren. Dort, wo der Begriff "Wintermarkt" verwendet wird, stecken oft ganz konkrete organisatorische oder inhaltliche Gründe dahinter.

So gibt es etwa den "Wintermarkt am Riesenradplatz" im Prater. Hier handelt es sich aber nicht um einen klassischen, besinnlichen Weihnachtsmarkt, sondern um ein Event- und Musikfestival mit Live-Konzerten. Der Markt hat außerdem bis zum 6. Jänner geöffnet.

Das MQ betitelt sein Format zwar offiziell als "Winter im MQ", im Programm wird oft aber auch als Wintermarkt bezeichnet.

Im Salzburger Bad Gastein öffnet der Wintermarkt im Merangarten erst Mitte Dezember seine Pforten und läuft bis Mitte Jänner. Da der überwiegende Teil der Veranstaltung somit erst nach Weihnachten stattfindet, wäre die Bezeichnung "Adventmarkt" dort schlicht unzutreffend.

Linzer Wintermarkt: "Keinen religiösen Hintergrund"

Anders gelagert ist der Grund in Oberösterreich: Der Wintermarkt am Pfarrplatz in der Linzer Innenstadt setzt seinen Schwerpunkt auf Kunsthandwerk und regionale Kulinarik und wählt den Namen ganz bewusst. Auf ihrer Homepage erklären die Organisatoren ihre Entscheidung so:

"Wir beanspruchen für unseren Markt keinen religiösen Hintergrund (Weihnachts-, Christkindl- oder Adventmarkt). Das bedeutet auch, dass wir ohne Krampusse, Nikoläuse etc. auskommen möchten. Den Dezember haben wir wegen der Tradition, sich zu Weihnachten zu beschenken, gewählt."