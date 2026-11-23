"Es ist so ungerecht", klagen viele in Brunn am Gebirge. Eine gut integrierte, arbeitende Mutter von zwei Volkschülerinnen soll nach Armenien abgeschoben werden. Ihr Chef mobilisiert jetzt alles.

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"Es trifft immer die Falschen", sagt der Chef von Ani im oe24-Gespräch. Die 28-jährige Frau aus Armenien lebt seit fast drei Jahren in Österreich, arbeitet seit heuer im April in der Reinigungsfirma des Unternehmers. Sie lebt in Brunn am Gebirge nahe Wien, ihre beiden Töchter (7, 9) gehen dort in die Volkschule, sie selbst besucht auch einen Deutschkurs, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Die Kinder selbst sprechen schon sehr gut Deutsch.

"Die Familie bezieht weder Sozialhilfe noch Familienbeihilfe", heißt es vom jetzigen Lebensgefährten der Frau zu oe24. "Jetzt sollen sie eine Zahl in der Abschiebestatistik werden, die dann ein Minister stolz präsentieren kann. Das ist doch ungerecht", sagt Lebensgefährte K., der sich politisch bei der FPÖ engagiert. Wer arbeitet und sich einbringt, sollte bleiben dürfen, sagt K. und verweist auf Unternehmer E., der sich jetzt für Ani einsetzt.

Chef hat monatelang nach Mitarbeitern gesucht

Der Chef von Ani führt seine kleine Reinigungsfirma nahe Wien immer mit der Sorge, gute Mitarbeiter zu finden, wie er oe24 offen mitteilt. "Was mir das AMS schickt, ist unfassbar. Ein langzeitarbeitsloser Stapelfahrer sollte bei mir putzen gehen. Als ich ihn darauf ansprach, sagte er mir: Er sucht einen Job in einer ganz anderen Branche."

Erst als der Chef eine zweimonatige Wartefrist mit ausgeschriebener Stelle abgewartet hatte, durfte die dringend benötigte Mitarbeiterin bei ihm beginnen. Jetzt ist er bereit, tausende Euro für die Hilfe eines Anwalts zu investieren, um sie zu halten.

“Ani ist fleissig, loyal und selbstständig. Sie ist eine gute Mitarbeiterin und sollte in Österreich bleiben dürfen. Ihr einziger Makel: Sie hat keinen Führerschein, aber da hilft ein zweiter Mitarbeiter. Gemeinsam mit einem Anwalt setze ich mich für ihr Bleiberecht ein.” Reinigungsunternehmer E., der Chef von Ani, im oe24-Gespräch

Kinder gut integriert

Die beiden Töchter (7, 9) gehen im Ort in die Volkschule. Sie sprechen sehr gut Deutsch und stehen nach fast drei Jahren in Österreich vor der Abschiebung. © zVg

Die Kinder der Frau sind gut integriert im Klassenverband. Die Mutter arbeitet. Trotzdem kam der negative Asylbescheid. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Entscheidung vor kurzem. Der Familie bleiben noch fünf Wochen in Brunn am Gebirge, dann müssen sie laut Behörde die Koffer packen.

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt die gute Integration der Familie zwar ausdrücklich an, hält den bisherigen Aufenthalt von rund zweieinhalb Jahren jedoch für zu kurz.

Die Frau hat Angst vor ihrem gewalttätigen Ex-Mann in Armenien. Gemeinsam haben sie das Land zur Zeit der aserbaidschanischen Militäroffensive verlassen. "Der Ex-Mann hat sie geschlagen, ist seit einem Jahr wieder in Armenien. Dort gibt es wenige Frauenhäuser", so der jetzige Partner.

Laut Gericht könne die Frau in Armenien staatlichen Schutz in Anspruch nehmen und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten.

“Ich kenne die Frau. Die Behörde hat mich bei der Entscheidung nicht gefragt.” Dr. Andreas Linhart (SPÖ),Bürgermeister von Brunn am Gebirge zu oe24.

Der Bürgermeister von Brunn am Gebirge sagt im oe24-Gespräch, dass es natürlich Regeln gebe im Asylwesen, an die sich die Behörde halten müsse. Er habe die Frau bereits getroffen, von dem was er gehört habe, sei sie integriert. Die Fremdenbehörde hat ihn als Bürgermeister nicht eingebunden in die Entscheidung.

"Warum muss eine solche Familie Österreich nach fast 3 Jahren verlassen?", fragt der Lebensgefährte. "Der Chef ist zufrieden, die Kinder gehen in die Schule, die Familie kostet den Staat nichts."

“Hier geht es um eine armenische römisch-katholische, integrierte Mutter mit zwei kleinen Kindern, die arbeitet, ihren Lebensunterhalt selbst finanziert, keine Sozialhilfe und keine Familienbeihilfe bezieht und durch ihre Steuern und Abgaben sogar ins österreichische Sozialsystem einzahlt.” Lebensgefährte K. gegenüber oe24

TV-Legenden Cap und Westenthaler bringen sich ein

Sogar die beiden oe24.TV-Kommentatoren Josef Cap und Peter Westenthaler setzen sich mittlerweile für die arbeitende Mutter aus Armenien ein. Sie sind sich sonst bei vielen Sachen nicht einig, aber hier sagen sie ganz klar:

“Ani in Brunn am Gebirge und ihren beiden Töchtern muss geholfen werden.” Josef Cap und Peter Westenthaler

Der Mutter und ihren beiden Töchtern bleibt nicht mehr viel Zeit. Schon in fünf Wochen könnten sie abgschoben werden. "Was für ein trauriger Start in das neue Jahr das wäre", sagt ein Bekannnter. "Es muss jetzt gehandelt werden", sagt ihr Chef. Schon am Dienstag besucht er einen Anwalt im 1. Bezirk, um sich für die Zukunft von Ani und ihren beiden Töchtern in Österreich einzusetzen.