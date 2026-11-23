Vom Traditions-Beisl bis zur hippen Bar: Vier Köchinnen und Köche verraten der britischen Zeitung "The Guardian", wo sie in Wien selbst gerne essen. Viele der Adressen zählen auch zu meinen Favoriten.

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Wien hat es in einen neuen internationalen Food-Guide geschafft. Für seinen Streifzug durch die Stadt hat der britische Guardian vier Menschen befragt, die beruflich ständig mit gutem Essen zu tun haben: Ola Szwarc und Nadim Amin von der Rosebar Centrala, Spitzenkoch Konstantin Filippou und Felix Mandl vom Das Drittl. Ihre Auswahl reicht vom Kaffeehaus über das klassische Beisl bis zum besonderen Dinner. Beim Lesen habe ich öfter genickt: Einige der genannten Lokale stehen auch auf meiner persönlichen Wien-Liste.

Wiener Küche, die auch Wiener lieben

Das Schöne an diesem Guide: Für ein gutes Essen muss es nicht immer das neueste Trend-Lokal sein. Das Gasthaus Grünauer im siebten Bezirk wird für sein Gulasch empfohlen, das Reinthaler in der Innenstadt für Klassiker wie Schnitzel und Cordon bleu. Auch Stefanie Herkners "Zur Herknerin" bekommt einen Platz – nicht zuletzt wegen ihrer Knödel. Wer ein etwas feineres Beisl sucht, landet beim Reznicek, das gleich von mehreren der Befragten empfohlen wird.

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New-Wave Restaurants

Spannend wird die Auswahl dort, wo Wien kulinarisch über das Schnitzel hinausgeht. Die Rosebar Centrala verbindet österreichische und polnische Einflüsse mit einer Bar-Atmosphäre, in der ein Glas Wein genauso gut funktioniert wie ein längeres Dinner. Auch Café Azzurro und Pramerl & the Wolf tauchen bei den Empfehlungen auf. Zur Einordnung: Szwarc und Amin, die für den Guide befragt wurden, stehen selbst hinter der Rosebar Centrala; empfohlen wird ihr Lokal hier von den anderen Köchen.

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Für alle, die es würziger mögen, steht die Sipsong Bar auf der Liste. Dort treffen thailändische Gerichte auf Cocktails; empfohlen werden unter anderem rohe Garnelen mit Chili und Koriander sowie Huhn in Kokoscurry mit Roti. Wer einen besonderen Anlass plant, findet mit Mraz & Sohn auch eine Fine-Dining-Adresse im Guide.

Frühstück, Kaffee und Würstelstand

Der Blick von außen erinnert auch daran, wie gut Wien die kleinen kulinarischen Rituale beherrscht. Für Kaffeehausgefühl nennt der Guide das Prückel und das Hawelka; für Frühstück die Meierei im Stadtpark und das Ramasuri. Bei den Bäckereien schaffen es unter anderem Ströck, Öfferl und Ährnst in die Auswahl. Und am Ende eines langen Abends? Da empfehlen die Köche den Wiener Würstelstand in der Pfeilgasse oder Bitzinger.

Ein guter Abend endet nicht beim Dessert

Auch für den Drink danach hat der "Guardian" die besten Adressen parat. Die Loos American Bar bleibt mit ihrem kleinen, prachtvollen Raum ein Wiener Klassiker. Konstantin Filippou empfiehlt außerdem die Tür 7, wo die Cocktails nach den Vorlieben der Gäste gemixt werden. Felix Mandl schickt Nachtschwärmer ins Krawall: laut, ungezwungen und mit Drinks, für die das Team vieles selbst herstellt.

Wer lieber bei einem Glas Wein sitzen bleibt, kann im Crudo auf der Gumpendorfer Straße italienische Antipasti dazu bestellen. Das Espresso auf der Burggasse und die Rundbar werden für Naturwein genannt.

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Zwischen altbekannten Favoriten und neuen Entdeckungen bekommt man sofort Lust, wieder einmal quer durch die Stadt essen zu gehen. Ich jedenfalls kann den Empfehlungen nur zustimmen und habe beim Lesen bereits an die nächste Reservierung gedacht.