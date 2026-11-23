Am 26. November 2026 wird in den USA Thanksgiving gefeiert. Doch auch in Wien kommt immer mehr amerikanisches Feiertagsgefühl auf den Tisch. Wir verraten, wo sich Thanksgiving in Wien besonders genussvoll feiern lässt.

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Ein goldbraun gebratener Truthahn in der Mitte des Tisches, dazu duftende Maroni, cremiges Püree, würzige Bratensauce und Kürbiskuchen: Thanksgiving ist in den USA weit mehr als ein kulinarischer Feiertag. Es ist ein Fest des Zusammenseins, der Familie und der Freundschaft. Und diese Tradition findet auch in Wien immer mehr Fans.



Wer sich das amerikanische Lebensgefühl nicht entgehen lassen möchte, muss dafür nicht selbst stundenlang in der Küche stehen. Einige Wiener Restaurants haben bereits spezielle Thanksgiving-Menüs angekündigt. Besonders praktisch: An mehreren Adressen gibt es den Truthahn auch fertig zubereitet zum Mitnehmen.

Vienna Marriott: Thanksgiving-Buffet und Turkey to Go

Im Parkring Restaurant wird von 26. bis 28. November 2026 jeweils ab 18 Uhr ein festliches Candlelight-Dinnerbuffet serviert. Im Mittelpunkt steht natürlich der klassische Truthahn. Dazu kommen glasierte Maroni, Süßkartoffelpüree, gebratene Kohlsprossen mit Speck sowie Cranberry-Granatapfel-Chutney. Das Thanksgiving-Dinner kostet 73 Euro pro Person.

Besonders interessant ist das Angebot "Turkey to Go". Das Hotel bereitet einen Kärntner Truthahn fix und fertig zu, wahlweise klassisch oder mit Brown-Sugar-Glasur. Gefüllt wird er mit einer Maroni-Cranberry-Fülle. Dazu gibt es Süßkartoffelpüree, glasierte Maroni, Kohlsprossen mit Speck und Cranberry-Granatapfel-Chutney. Das fertige Menü gibt es für 4 Personen um 178 Euro und für 6 Personen um 236 Euro. Eine gute Gelegenheit , um Friendsgiving oder Thanksgiving ganz entspannt in den eigenen vier Wänden zu feiern.

Thanksgiving © Getty Images

The Ritz-Carlton: Luxuriöses Turkey Feast für zuhause

Wer beim Thanksgiving-Festessen gerne etwas großzügiger auffährt, sollte sich das Angebot des The Ritz-Carlton, Vienna ansehen. Mit dem "Take Away Turkey Feast" kommt ein komplettes amerikanisches Festtagsmenü direkt auf den heimischen Esstisch. Der Star des Menüs ist ein im Ganzen gebratener Truthahn mit Kastanienfüllung, Cranberry-Relish und hausgemachten Brotvariationen. Alternativ steht ein honig-senfglasierter Schinken mit Ananas-Chutney zur Auswahl.

Auch bei den Beilagen wird aufgetischt: Kürbis- oder Maronisuppe, Kartoffelpüree, in Entenfett geröstete Kartoffeln oder glasierte Yamswurzeln sowie Kohlsprossen, Babykarotten, Karfiolgratin und honiggeröstete Pastinaken. Zum süßen Abschluss gibt es Apple Pie oder Pecan Pie. Bestellt werden kann das Take Away Turkey Feast von 23. November bis 26. Dezember 2026. Der Preis beträgt 425 Euro für vier bis sechs Personen und 650 Euro für acht bis zehn Personen.

The Hoxton Vienna: Stylishes Friendsgiving

Das Designhotel am Rudolf-Sallinger-Platz lädt am Freitag, 27. und Samstag, 28. November 2026, jeweils ab 19 Uhr zum "Friendsgiving at Bouvier". Im Mittelpunkt steht ein geselliges Sharing-Konzept, bei dem die Gerichte großzügig in der Tischmitte serviert werden und zum gemeinsamen Genießen einladen. Kulinarisch beginnt der Abend mit warmem Skillet Cornbread und aufgeschlagener Ahornbutter.

Als Hauptgang wird gebratener Truthahn mit Salbei-Wurst-Sauerteig-Füllung, Mac & Cheese, kandierten Süßkartoffeln, knusprigen Bohnen und Cranberry-Orangen-Sauce serviert. Den süßen Abschluss bilden Hox Birthday Pumpkin Pie und klassischer Pecan Pie. Der Preis für das Friendsgiving-Menü beträgt 60 Euro pro Person.

Thanksgiving © Getty Images

Andante: Thanksgiving an einer langen Tafel

Am Donnerstag, dem 26. November 2026, ab 17:30 Uhr wird hier an einer langen Tafel gemeinsam gegessen. Bis zu 36 Gäste können Platz nehmen. Das Konzept: Family Style. Die Speisen werden miteinander geteilt, neue Bekanntschaften geschlossen und amerikanische Thanksgiving-Traditionen gemeinsam gefeiert.

Auf der Speisekarte stehen unter anderem Kürbis- und Süßkartoffelsuppen, über dem Feuer gebratener Truthahn, Kartoffelpüree, Süßkartoffeln mit Pekannüssen, grüne Bohnen und Mac & Cheese. Das Dinner kostet 87 Euro pro Person. Kinder zahlen die Hälfte, Getränke werden separat verrechnet. Bei der Reservierung ist eine Anzahlung von 40 Euro pro Person erforderlich.

Restaurant Family & Friends: Thanksgiving-Buffet

Ein Tag nach dem eigentlichen amerikanischen Feiertag wird auch im Restaurant Family and Friends in der Praterstraße Thanksgiving gefeiert. Am Freitag, dem 27. November 2026, ab 18 Uhr lädt das Team rund um Küchenchef Ciril Pürzel zu einer großen Thanksgiving Dinner Party.

Das Herzstück des Abends ist ein knusprig gebratener, gefüllter Truthahn, der direkt am Buffet frisch tranchiert wird. Dazu kommen typische amerikanische Beilagen wie Süßkartoffeln, Mais, grünes Gemüse sowie Cranberry- und Preiselbeersaucen. Auch für den süßen Abschluss ist gesorgt: Pumpkin Pie darf bei einem amerikanischen Thanksgiving schließlich nicht fehlen. Das All-you-can-eat-Buffet inklusive Aperitif kostet 59 Euro pro Person. Zur Begrüßung gibt es unter anderem Hot Apple Cider – auf Wunsch auch alkoholfrei.

Trixie Kiddo’s: Truthahn für Friendsgiving und zuhause

Ein besonders amerikanisches Thanksgiving-Erlebnis verspricht auch Trixie Kiddo’s am Urban-Loritz-Platz. Von 26. bis 29. November 2026 dreht sich dort alles um den traditionellen Turkey. Serviert wird saftiger Truthahn aus dem Ofen mit herzhafter Füllung, hausgemachter Gravy, Mostbeeren, Zuckererbsen sowie Kartoffel- und Süßkartoffelpüree.

Das Menü kostet 42 Euro pro Person. Besonders praktisch: Man kann das Thanksgiving-Essen nicht nur vor Ort genießen, sondern auch für die Feier zuhause abholen.

Thanksgiving © Getty Images

OXBO Vienna Waterfront: Thanksgiving trifft auf österreichische Tradition

Wer sich nicht zwischen amerikanischem Truthahn und österreichischem Gansl entscheiden möchte, findet im OXBO Vienna Waterfront eine herbstliche Kombination. Beim "Martini Gansl & Truthahn Feast" werden amerikanische und österreichische Festtagsküche miteinander verbunden. Am 27. November 2026 können Gäste jeweils von 18 bis 22 Uhr ein herbstliches Festmenü genießen.

Auf dem Programm stehen unter anderem Ganslsuppe, verschiedene Vorspeisen und Salate, Martini-Gansl mit Serviettenknödel, Truthahn und Orangen-Rotkraut sowie gebackener Zander. Ein Dessertbuffet mit Schokobrunnen und steirischer Käseauswahl rundet den Abend ab. Der Preis beträgt 65 Euro pro Person inklusive Aperitif.

Hard Rock Cafe Vienna: Rock 'n' Roll Thanksgiving

In in der Wiener Innenstadt lockt das Hard Rock Cafe am 26. November mit seinem traditionellen Thanksgiving-Menü: Slow-roasted Turkey Breast mit Gemüse, hausgemachtem Stuffing, Süßkartoffelpüree, Bratensaft und einer Portion würzigem Pumpkin Pie. Ideal für all jene, die unkompliziertes Festtagsflair mit guter Musik verbinden möchten.