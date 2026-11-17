Neueröffnung in Wien: Die Gastronomenfamilie Huth bringt ihr Erfolgsrezept in den 7. Bezirk. In der Siebensterngasse 14 hat der zweite Standort von "Mama & der Bulle" eröffnet und der sorgt mit saftigen Steaks, kreativen Burgern und jeder Menge Genuss für frischen Schwung am Spittelberg.

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Die bekannte Wiener Gastronomiefamilie Huth hat ihr Erfolgsrestaurant "Mama & der Bulle" erweitert und am 13. November 2026 einen zweiten Standort eröffnet. Die neue Adresse: Siebensterngasse 14 im siebten Wiener Gemeindebezirk. Am Spittelberg verschmelzen ab sofort kulinarischer Genuss, entspannte Geselligkeit und jede Menge Wiener Gastfreundschaft zu einem neuen Treffpunkt für Genießer.

Generationenwechsel: Moritz Huth als neuer Chef

Während Gabriele und Robert Huth seit vielen Jahren die Wiener Gastronomieszene prägen, übernimmt Sohn Moritz Huth am Spittelberg erstmals eigenständig die Geschäftsführung eines Restaurants der Familiengruppe. Damit bekommt das bewährte Konzept eine neue Generation an der Spitze.

Moritz möchte die erfolgreiche Grundidee weiterführen, gleichzeitig aber eigene Akzente setzen. Besonders das Getränkeangebot wird erweitert: Cocktails sollen künftig eine größere Rolle spielen. Das neue Ecklokal (zuvor Heimat des mexikanischen Lokals Santos) erstreckt sich über drei Geschosse und mehr als 450 Quadratmeter. Eine zentrale Bar, unterschiedliche Restaurantbereiche und gemütliche Nischen schaffen Platz für verschiedenste Anlässe, vom spontanen Abendessen bis zur größeren Feier mit über 100 Personen.

Der perfekte Steakgenuss

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Das kulinarische Herzstück bleibt das, wofür "Mama & der Bulle" bereits in der Wiener Innenstadt bekannt ist: hochwertige Steaks zu Preisen, die nicht gleich ein Loch ins Haushaltsbudget reißen. Auf dem Spezialgrill, der bei 1.000 Grad arbeitet, schließen sich die Fleischporen in Sekundenschnelle. Außen entsteht eine krosse, aromatische Kruste, innen bleibt das Fleisch butterzart und saftig. Im Rampenlicht steht wie gewohnt das Flat Iron Steak aus der Rinderschulter. Auch gerösteter Karfiol und pflanzliche Burger-Alternativen finden ihren Platz auf der Karte.

Popcorn zur Begrüßung, "Brickerl" zum Abschied

Bei "Mama & der Bulle" beginnt die Gastfreundschaft bereits am Tisch: Kostenloses Popcorn sorgt für einen überraschenden Empfang. Und auch beim Verlassen des Lokals wartet eine kleine Überraschung. Jeder Gast erhält einen Chip, mit dem er sich ein kostenloses Brickerl aus dem Eisautomaten holen kann. Die Idee dazu brachte Moritz Huth aus London mit nach Wien.

Wärmender Start mit Punsch für den guten Zweck

Gleichzeitig mit dem Start des neuen Restaurants begann am 13. November auch der traditionelle Weihnachtsmarkt am Spittelberg. Die Familie Huth ist dort ebenfalls mit einem eigenen Punschstand vertreten. Besonders schön: Von jedem verkauften Punsch und Glühwein geht 1 Euro an "Blindsports Austria", um eine Skiwoche für blinde und sehbehinderte Kinder zu finanzieren