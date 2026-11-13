Flavio Briatore eröffnet Pizza-Restaurant in Kitzbühel

DJs, spektakuläre Teig-Shows und Pizza mit Luxusanspruch: Flavio Briatore bringt sein erfolgreiches Restaurant "Crazy Pizza" in die Gamsstadt. Das Lokal soll noch vor der Wintersaison im Dezember eröffnen.

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Kitzbühels Gastro-Szene bekommt einen prominenten Neuzugang: Der italienische Unternehmer und Formel-1-Manager Flavio Briatore expandiert mit seiner Restaurantmarke "Crazy Pizza" in die Tiroler Gamsstadt. Als Standort ist das Hotel Goldener Greif in der Hinterstadt vorgesehen. Dort soll das Lokal noch vor Beginn der Wintersaison 2026/27 an den Start gehen, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet.

Christian Harisch als Geschäftspartner

Für das Projekt macht Briatore mit dem Kitzbüheler Hotelunternehmer und Tourismusobmann Christian Harisch gemeinsame Sache. Die beiden kennen einander seit mehr als 20 Jahren. Die Idee für die Zusammenarbeit entstand im Urlaub: Harisch besuchte ein Restaurant der Kette und nahm anschließend Kontakt mit Briatore auf, um das Konzept nach Kitzbühel zu holen.

Aus dem Urlaubsbesuch soll eine langfristige Partnerschaft werden. Laut Harisch ist die Zusammenarbeit auf mindestens 15 Jahre ausgelegt. Das neue Lokal soll auch das Pizza-Angebot in der Innenstadt ergänzen, nachdem mit dem "Centro" ein beliebter Italo-Treffpunkt geschlossen hat.

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Pizzabäcker wird zur Hauptattraktion

Bei "Crazy Pizza" gehört die Unterhaltung zum Geschäftsmodell. Während DJs für Stimmung sorgen, wirbeln die Pizzabäcker große Teigfladen durch die Luft. Die sogenannte "Spinning Pizza Show" ist eines der Markenzeichen der Kette. Der Restaurantbesuch soll damit auch zum Abendprogramm werden.

Auf den Tellern landen besonders dünne Pizzen. Nach Angaben des Unternehmens wird der Teig ohne Hefe zubereitet; beim Belag setzt die Marke auf hochwertige Zutaten. Das Konzept ist bereits in internationalen Hotspots wie Monte-Carlo, London, New York und Saint-Tropez vertreten. Nun folgt Kitzbühel.

Flavio Briatore © NurPhoto via Getty Images

65 Euro für eine Pizza sorgten für Diskussionen

Dass Briatore seine Pizza im Luxussegment positioniert, zeigte sich bereits 2024 bei der angekündigten Eröffnung in Neapel. Für eine Margherita nannte er damals einen Preis von 17 Euro. Die exklusivste Variante mit spanischem Pata-Negra-Schinken von Joselito sollte sogar 65 Euro kosten, berichtete damals die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Die Preise sorgten ausgerechnet in der Heimat der neapolitanischen Pizza für Diskussionen. Briatore verteidigte sie mit dem Gesamtpaket: Zum Essen kämen ein luxuriöses Ambiente, qualifiziertes Servicepersonal, DJs und Unterhaltung.

Was wird die Pizza in Kitzbühel kosten?

Ob auch in Kitzbühel eine 65-Euro-Pizza auf der Karte stehen wird, ist bislang offen. Preise für den neuen Standort sind noch nicht bekannt, ebenso wenig ein konkreter Eröffnungstermin. Auf der offiziellen Website führt "Crazy Pizza" Kitzbühel bereits unter "Coming Soon".