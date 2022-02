Polizei warnt vor Fake-Mails des Wiener Polizei-Chefs

Rechtliche Schritte wegen Verdachts der Kinderpornografie gegen Empfänger angekündigt.

Linz. Ein E-Mail mit dem Logo der Kriminalprävention der Polizei - angeblich vom Generaldirektor der Wiener Polizei Gerhard Pürstl persönlich verfasst - kursiert derzeit in Oberösterreich. Nach Beschlagnahme von Computern sei der Empfänger der Nachricht in Zusammenhang mit Kinderpornografie, Pädophilie, Cyberpornografie und Exhibitionismus geraten, weshalb rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet worden seien. Die Polizei OÖ warnte am Donnerstag vor diesen "Fake-Schreiben".

Variante der "Sexerpressung" im Umlauf

Angeblich fordert Pürstl die vermeintlich in Verdacht geratene Person auf, eine Rechtfertigung an die Adresse cybercrime.police.gouv@gmail.com zu senden. Bei dieser Adresse handle es sich jedoch um keine offizielle Behördenadresse, betont die Polizei. Weiters informiert sie, dass aktuell noch eine Variante der "Sexerpressung" im Umlauf ist. Es sind demnach ähnliche Nachrichten, die etwa das Logo von Europol tragen. Die Polizei bittet, diejenigen, die bereits derartige Nachrichten erhalten haben, sich bei der nächsten Polizeiinspektion zu melden.