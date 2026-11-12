Lindt eröffnet riesige Schokoladenwelt in Wien

Schokolade, so weit das Auge reicht: Im Wiener Stadtpark entsteht ein neues Paradies für Naschkatzen. Lindt verwandelt den Kursalon Hübner in eine Erlebniswelt mit Schokoladenmuseum, Restaurant, Café und eigener Schoko-Werkstatt. Schon im Frühjahr 2027 soll eröffnet werden.

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Der berühmte Kursalon Hübner im Herzen Wiens bekommt eine völlig neue Bestimmung. Wo einst Johann Strauss und seine Brüder für musikalische Höhepunkte sorgten, dreht sich künftig alles um Schokolade. Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat Anfang November offiziell die Schlüssel für das historische Gebäude übernommen. Mit der "Lindt World of Chocolate Vienna" soll hier einer der spannendsten neuen Hotspots der Hauptstadt entstehen.

Schoko-Museum und -Werkstatt

Das Herzstück der neuen Erlebniswelt wird ein interaktives Schokoladenmuseum. Besucher sollen dort in die Geschichte der Schokolade eintauchen und erfahren, wie aus der Kakaobohne die beliebten süßen Köstlichkeiten entstehen.

In einer eigenen Schokoladen-Werkstatt können Gäste selbst kreativ werden. Unter Anleitung der Lindt Maîtres Chocolatiers sollen Besucher ihre eigenen Schokoladenkreationen gestalten und verzieren können.

Auch ein eigener Lindt-Shop ist geplant. Das Konzept richtet sich nicht nur an Touristen, sondern ausdrücklich auch an Wiener und Familien.

Café und Restaurant mit großer Terrasse

Doch nicht nur Schokoladenfans sollen auf ihre Kosten kommen. Im Kursalon entstehen auch ein Café und ein Restaurant, die den ganzen Tag über geöffnet sein sollen. Das kulinarische Angebot soll vom Frühstück über Lunch, Kaffee und Mehlspeisen bis zum Aperitivo und Abendessen reichen. Lindt kündigt außerdem eine großzügige Terrasse mit Blick auf den Stadtpark sowie einen Spielbereich für Kinder an.

Für das Café, Restaurant und die Außenbereiche wird kein Eintritt verlangt. Lediglich für den Besuch des Schokoladenmuseums ist ein Ticket notwendig. Konkrete Eintrittspreise wurden bislang nicht veröffentlicht.

Auch klassische Konzerte sind geplant

Trotz der Neuausrichtung soll die traditionsreiche Geschichte des Kursalons nicht verloren gehen. Klassische Musik bleibt deshalb Teil des Konzepts. Nach bisherigen Plänen von Lindt ist im historischen Lannersaal tagsüber eine immersive Show vorgesehen. An zwei Abenden pro Woche sollen dort weiterhin klassische Konzerte stattfinden.