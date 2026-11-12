Stolzer Preis
Der Cappuccino-Index: Wien in den Top Ten der teuersten Kaffee-Städte
"Herr Ober, einen Cappuccino, bitte!" Das gehört zu den häufigsten Bestellungen in Wiener Kaffeehäusern. Aber nicht nur bei uns ist der Espresso mit heißer Milch und cremigem Milchschaum beliebt, man trinkt ihn in der ganzen Welt gerne.
Große Preisunterschiede
Je nachdem, wo man sich gerade befindet, muss man für die Kaffeespezialität, die aus Italien stammt, tief oder weniger tief in die Tasche greifen. Wie groß die Preisunterschiede sind, zeigt der Cappuccino-Index 2026 auf. Dafür wurden 3.434 Speisekarten aus 39 Städten herangezogen und die Durchschnittspreise ermittelt.
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Den teuersten Cappuccino gibt es hier ...
Dass der erste Platz an Zürich geht, ist keine Überraschung. Die Schweizer Metropole ist berühmt für ihre hohen Preise. Wer dort schon einmal Urlaub gemacht hat, kann ein Lied davon singen. Ein Zürcher Cappuccino kostet im Durchschnitt 6,42 Euro.
Dass Wien ein eher teures Pflaster ist, beweist das Ranking auch: Der neunte Platz bescheinigt uns, dass ein Cappuccino für 4,50 Euro kein Schnäppchen ist. Damit liegen wir sogar vor Städten wie New York, Stockholm und München.
Die Top Ten
Das sind die Städte mit dem teuersten Cappuccino:
- Zürich (Schweiz): 6,42 Euro
- Kopenhagen (Dänemark): 6,02 Euro
- Paris (Frankreich): 5,50 Euro
- Genf (Schweiz): 5,44 Euro
- San Francisco (USA): 5,24 Euro
- Los Angeles (USA): 4,92 Euro
- London (Großbritannien): 4,74 Euro
- Chicago (USA): 4,72 Euro
- Wien (Österreich) & Helsinki (Finnland): 4,50 Euro (ex aequo)
Den günstigsten Cappuccino bekommt man in Südafrika: Kapstadt und Johannesburg bilden mit 2,09 Euro die Schlusslichter des Rankings.
Preiswertes Italien
In Italien, der Heimat des Cappuccinos, ist das köstliche Kaffeegetränk, das man dort eigentlich nur in der Früh trinkt, kein Luxus: In Rom kommt ein Cappuccino im Mittel auf 3 Euro, in Mailand sogar nur auf 2,50 Euro.
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