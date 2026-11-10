Neuer Gastro-Hotspot an der Donau: Das "Luma" eröffnet in Wien

Die Wiener Gastro-Szene ist um ein Highlight reicher: In der Leopoldstadt hat direkt an der Donau das neue Lokal "Luma" seine Türen geöffnet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit seinem einzigartigen Konzept, das Café, Restaurant, Bar und Lounge miteinander verbindet, verspricht das Luma, der neue "Place to be" der Hauptstadt zu werden.

Ein Ort für jede Tageszeit

Das Luma setzt auf ein Ganztages-Konzept, das sich an die Bedürfnisse seiner Gäste anpasst. Du suchst nach einem entspannten Ort für den Nachmittagskaffee? Kein Problem. Du willst ein elegantes Dinner bei Sonnenuntergang genießen oder den Abend mit erstklassigen Drinks an der Bar ausklingen lassen? Das Luma macht all das möglich.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Aktuell befindet sich das Lokal noch in der Soft-Opening-Phase und öffnet täglich ab 15 Uhr seine Pforten. Perfekt also, um dem vorweihnachtlichen Alltagsstress im November zu entfliehen und direkt am Wasser durchzuatmen.

Das steht auf der Karte

Die Küche begeistert mit einer modernen Auswahl an hochwertigen Gerichten – von Beef Tatar bis hin zu cremigen Trüffel-Tagliatelle. Liebhaber der klassischen Küche kommen beim Rindsfilet oder Wiener Schnitzel voll auf ihre Kosten. Auch Vegetarier und Veganer dürfen sich auf abwechslungsreiche Kreationen freuen: Linsenbällchen, ein veganer Burrito oder Kohlrabi-Carpaccio sorgen für genussvolle fleischlose Alternativen. Ein absolutes Highlight für Naschkatzen ist der Lotus-Cheesecake. Auch beim Frühstück lässt das Luma keine Wünsche offen: Eine vielfältige Auswahl an köstlichen und gesunden Bowls, Ei-Spezialitäten und fluffigen Pancakes sorgt für einen genussvollen Start in den Tag.

Exzellente Drinks mit Ausblick

Auch hinter der Bar beweist das Luma echtes Fingerspitzengefühl. Neben beliebten Klassikern wie dem Negroni überzeugt die Getränkekarte mit einer Auswahl kreativer Signature-Cocktails. Wer Lust auf etwas Neues und fruchtig-frisches hat, sollte unbedingt den "Pink Velvet" probieren. In der gemütlichen Lounge erwartet Gäste zudem eine vielfältige Auswahl an orientalischen Shisha-Sorten sowie fruchtigen Cocktail-Shisha-Kreationen.

Wiens neue Oase am Wasser

Das Luma versteht sich als moderner, entspannter Treffpunkt, bei dem Atmosphäre, Genuss und eine fantastische Location direkt an der Wiener Donau Hand in Hand gehen.