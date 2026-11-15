Hier wird Kunst aufgetischt

Im Wiener Hotel The Amauris vereint das Restaurant Glasswing die Handschrift von Alexandru Simon mit Kunst der Moderne zu einem Genuss für alle Sinne.

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Ein Blick auf die Kunst, dann auf den Teller: Im Restaurant Glasswing im Boutiquehotel The Amauris Vienna begegnen sich zwei kreative Welten. Werke österreichischer Meister des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts prägen das Ambiente. Executive Chef Alexandru Simon, dekoriert mit einem Michelin-Stern, setzt dazu kulinarische Akzente.

Aromen statt Pinselstriche

Was Maler mit Licht, Farbe und Texturen ausdrücken, gestaltet Simon mit Aromen und Konsistenzen. Seine Küche verbindet Wiener Tradition mit kosmopolitischen Einflüssen. Vertraute Geschmacksbilder werden zerlegt, neu zusammengesetzt und zeitgemäß inszeniert, ihre Wurzeln bleiben erkennbar. Saisonale Produkte bilden die Basis, präzises Handwerk und das Gespür für Details bestimmen die Komposition.

Von der Kunst an den Wänden inspiriert: Foie-gras-Terrine. © Tony-Gigov-Photography (2)

Inspiriert von den zahlreichen Gemälden im Restaurant komponiert Alexandru Simon Gerichte wie die Foie-gras-Terrine und die Entenkeule mit Umami-Creme – kulinarische Interpretationen, die mit den Kunstwerken an den Wänden in Dialog treten. Dabei gehört die Ästhetik des Anrichtens ebenso zum Erlebnis wie die geschmackliche Tiefe. Die Verbindung zur Kunst entsteht auch durch die Umgebung: Die hauseigene Sammlung reicht von den Suiten bis in die eleganten Salons des Restaurants. Zu sehen sind unter anderem Werke von Carl Moll, Emil Jakob Schindler, Olga Wisinger-Florian und Alexander Rothaug. Stillleben und Landschaften sind Teil des Interieurs und verleihen dem Genuss den passenden Rahmen.

Genuss über den Abend hinaus

Entenkeule mit Umami-Creme © Tony-Gigov-Photography (2)

Wer die außergewöhnliche Sammlung näher kennenlernen möchte, kann sie bei einer exklusiven Private Viewing Tour mit Kunstexperten Markus Hübl entdecken. Kulinarisch ergänzt die Glasswing Bar & Bistro das Fine Dining: Mittags stehen österreichisch-asiatische Crossover-Kreationen und moderne Bistroküche im Mittelpunkt. Am Abend laden Raritäten aus dem Weinkeller und Signature-Cocktails dazu ein, den Tag an der Ringstraße ausklingen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.glasswing-restaurant.com