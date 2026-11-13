Wiener Seife: Handwerkskunst und feiner Duft

Ein Stück Seife kann auch ein Stück Stadtgeschichte sein. Seit 20 Jahren wird in Wien die Seifensieder-Tradition weitergeführt.

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Seit 2006 führen Sonja Baldauf und ihr Mann Christoph Hegglin das Erbe von Friedrich Weiss fort, dem letzten Wiener Seifensieder. Zum 20-jährigen Bestehen steht die Wiener Seife für rund 70 Sorten und etwa 180.000 Stück im Jahr: kaltgerührt, aus natürlichen Rohstoffen und von Hand gefertigt

Ein Erbe mit Zukunft

Ein Fernsehbericht machte die gebürtige Vorarlbergerin auf Weiss aufmerksam, der in Wien-Stadlau seine Seifensiederei betrieb. Baldauf wollte seine Produkte in der Schweiz vertreiben. Doch Weiss starb plötzlich. Seine Rezepturen blieben – und die Idee, das Handwerk weiterzuführen. Auf 80 Quadratmetern im dritten Bezirk begann Baldauf mit dem Seifensieden. Hegglin, ein ehemaliger Schweizer Banker, arbeitete sich ebenfalls in das Metier ein. Bei der Herstellung nutzt die Manufaktur allein jene Wärme, die beim Verbinden von Lauge und Kokosöl entsteht. Zusätzlich erhitzt wird nicht. Das natürlich entstehende Glycerin bleibt in der Seife erhalten. Öle wie Aprikosenkern-, Amaranth- oder Weizenkeimöl veredeln die Rezepturen. Die 50 Kilogramm schweren Blöcke reifen einige Tage, bevor sie in Stücke zu 125 Gramm geschnitten werden. Dafür ist eine 120 Jahre alte August-Krull-Schneidemaschine aus Gusseisen im Einsatz. Das Verpacken in Banderolen aus Recyclingpapier erfolgt von Hand.

© Wiener Seife/Christian Skalnik

Natur mit Charakter

Alpenspeik, Wiener Rose oder Zimtöl prägen die Duftwelt. Verarbeitet werden natürliche Öle, Pflanzenextrakte und Duftessenzen, möglichst aus kontrolliert biologischem Anbau. Auf Mineralöle und Konservierungsstoffe verzichtet die Manufaktur. Jeder Bestandteil soll eine Aufgabe erfüllen: Dieser Grundsatz begleitet die Entwicklung der Rezepturen seit dem Beginn.

der Manufaktur begleitet sorgfältige Handarbeit die Entstehung jedes Seifenstücks. © Wiener Seife/Christian Skalnik

Vier duftende Meisterstücke

Mit den "Meisterstücken" würdigt die Wiener Seife vier Klassiker von Friedrich Weiss. Die Seifen basieren auf denselben Grundrezepturen; ihre Düfte nähern sich den Originalen so weit an, wie es heute noch möglich ist. Die puristische Box greift die Formensprache der Wiener Moderne auf: Strenge Geometrie, feine Kupferlinien und ein strukturiertes Ornament geben der Hommage an den Seifensieder einen stilvollen Rahmen. https://wienerseife.at/