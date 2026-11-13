oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Ukraine-Verhandlungen

Kushner: Putin bereit für Europäer am Verhandlungstisch

Andreas Staggl
von
Zwei Männer im Anzug stehen vor Mikrofonen bei einer Pressekonferenz im Freien.
© APA/AFP/PAUL FAITH
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-Unterhändler Jared Kushner haben eine Beteiligung der Europäer bei Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Aussicht gestellt.
OE24 auf Google bevorzugen

Er denke, dass Kremlchef Wladimir Putin bereit sei, es zu versuchen, sagte Kushner bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Selenskyj in Dublin. Dieser äußerte sich noch deutlicher.

Auch interessant

Seiwald über Leipzig-Degradierung: "So schnell geht's"

Tschofenig: Sushi-Essen in Sapporo als Ziel

Von Wachposten niedergebrüllt: Jetzt reagiert Hegseth

Die amerikanische Seite habe Fortschritte gemacht bezüglich der Beteiligung der Europäer an den Gesprächen über ein Ende des Kriegs, sagte Selenskyj. Nächstes Mal werde Europa eine Stimme bei den Verhandlungen haben.

Drei Männer stehen vor Mikrofonen und sprechen draußen nachts zu den Medien.
© APA/AFP/PAUL FAITH

Russland gibt sich verhalten

Die beiden US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner hatten sich im Ringen um ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs zuvor mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau getroffen. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow äußerte sich nach dem Treffen der US-Unterhändler mit dem Kremlchef noch verhalten zu einer europäischen Beteiligung. "Sie bemühen sich, auf jede Art und Weise an den Verhandlungen teilzunehmen, aber, wie unser Präsident gesagt hat, müssen sie klären, ob sie Frieden wollen oder eine Fortsetzung des Kriegs."

Diese Gespräche folgten auf Verhandlungen am Dienstag und am Mittwoch zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Es waren die ersten direkten Gespräche der Kriegsparteien unter US-Vermittlung seit mehr als acht Monaten. Als einzig greifbares Ergebnis wurde ein weiterer, großer Gefangenenaustausch angekündigt.

Waffenruhe soll Thema bei nächsten Gesprächen sein

Selenskyj hofft bei den nächsten Friedensgesprächen mit Russland auf Verhandlungen über eine Waffenruhe und eine Deeskalation. Zudem kündigte er den bisher größten Gefangenenaustausch des Krieges an. Es sei wichtig, dass der Friedensprozess wieder in Gang gekommen sei, sagte der Präsident. Witkoff hatte eine neue Gesprächsrunde unter Beteiligung europäischer Regierungsvertreter angekündigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump: "Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe"

Drei Wiener Taxifahrer wegen Schlepperei festgenommen

Kushner: Putin bereit für Europäer am Verhandlungstisch

Glockner-Drama: Freund bekennt sich "nicht schuldig"

"Der rote Baron": Krieg ist kein Sport

Das sind Putins Knallhart-Forderungen an Europa

Von Wachposten niedergebrüllt: Jetzt reagiert Hegseth

So viel casht Schwab jetzt bei PAOK

Warum der Freitag der 13. mathematisch wirklich am häufigsten vorkommt

Grüne: 1,3 Mrd. Euro WKO-Rücklagen frei verfügbar