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Friedhofs-Eklat

Von Wachposten niedergebrüllt: Jetzt reagiert Hegseth

Andreas Staggl
von
Drei Personen stehen nebeneinander bei einer Zeremonie auf steinernen Treppenstufen im Freien.
© APA/AFP/MANDEL NGAN
Kriegsminister ehrt Soldat für Rüge seiner eigenen Besuchergruppe
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Nach dem Ordnungsruf gegen eine Gruppe um Verteidigungsminister Pete Hegseth hat dieser den zuständigen Wachsoldaten ausgezeichnet. Am Mittwoch hatte der Infanterist Hegseth und seine Gruppe am Denkmal für den unbekannten Soldaten nahe Washington wegen lauten Lachens zurechtgewiesen - ausgerechnet am Veteranentag. Nun verlieh Hegseth dem Soldaten für seine Pflichterfüllung an dem Tag die Joint Service Commendation Medal, wie ein Pentagon-Beamter bestätigte.

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Infolge der Ehrenfeier für die Veteranen der USA am Nationalfriedhof in Arlington hatten Hegseth, seine Frau Jennifer Rauchet sowie einige Begleiter das Denkmal für den unbekannten Soldaten besucht. Nach einem gemeinsamen Foto ging die Gruppe die Stufen zu dem Denkmal hinauf, als lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies die Gruppe daraufhin lautstark zurecht, wie auf Aufnahmen des Senders CNN zu sehen ist.

Video zum Thema

Lautes Lachen am Denkmal: Soldat rügt Gruppe um Hegseth

© oe24

"Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen", rief der in Paradeuniform gekleidete Soldat, ehe er wieder abdrehte. Hegseth und seine Begleiter drehten sich kurz um, ehe sie weitergingen.

Hegseth postet Bilder der Auszeichnung

Auch der Verteidigungsminister postete auf X Bilder von der Auszeichnung. "Wir lieben Soldaten. Wir lieben Standards. Gut gemacht, Spezialist", schrieb er dazu. Spezialist ist ein Dienstgrad im US-Militär. Die verliehene Joint Service Commendation Medal soll besondere Verdienste im gemeinsamen Dienst mehrerer Teilstreitkräfte würdigen.

Der Respekt gegenüber Veteranen - lebenden und gefallenen - nimmt in der politischen Kultur der USA eine herausragende Rolle ein. Das Denkmal zu Ehren unbekannter Soldaten war 1921 zu Ehren eines unbekannten Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg erschaffen worden und dient seither als zentrale Gedenkstätte der US-Streitkräfte. Seit 1948 patrouillieren Wachsoldaten des dritten Infanterieregiments - auch bekannt als "Old Guard" - dort rund um die Uhr.

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