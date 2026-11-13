Bis auf 500 Meter: Karte zeigt, wo heute Schnee fällt

Österreich erlebt einen ersten größeren Wintereinbruch.

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Am Freitag fällt vor allem in den höheren Lagen Schnee, ehe sich die Niederschläge im Laufe des Vormittags zurückziehen. Danach setzt sich zunehmend die Sonne durch. Auch am Wochenende dominiert freundliches Herbstwetter, allerdings werden die Nächte frostig. Zu Wochenbeginn ziehen von Westen her wieder dichtere Wolken und neue Niederschläge auf.

Am Freitag regnet es zunächst noch häufig, oberhalb von etwa 500 bis 1.000 Metern fällt Schnee. Auf den Bergen kommen bis zu 30 Zentimeter zusammen, wobei am meisten Schnee in der Grenzregion Salzburg, Osttirol, Kärnten fällt.

Wo es heute schon schneit. © Tauernwetter

Von Nordwesten her lockert es dann auf, am Nachmittag zeigt sich abseits des Berglandes immer öfter die Sonne. Die meisten Wolken halten sich noch im Südosten. Die Temperaturen erreichen fünf bis zehn Grad.

In der Nacht auf Samstag klart es vielerorts auf. Örtlich können sich Nebelfelder bilden, die Temperaturen sinken auf minus sieben bis plus drei Grad.

© Getty Images

Sonniges Wochenende mit frostigen Nächten

Der Samstag bringt verbreitet strahlenden Sonnenschein. Frühnebel bleibt auf wenige Täler und Senken beschränkt und löst sich rasch auf. Danach scheint die Sonne meist ungestört. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen fünf und zehn Grad.

Auch am Sonntag überwiegt abseits einiger Nebel- und Hochnebelfelder der Sonnenschein. Besonders entlang der Donau und im Waldviertel kann sich der Nebel länger halten. In den Morgenstunden wird es mit minus acht bis plus drei Grad nochmals frostig. Am Nachmittag sind je nach Sonnenschein drei bis elf Grad möglich.

Neue Niederschläge ab Montag

Zu Wochenbeginn kündigt sich eine Wetterumstellung an. Bereits am Montag ziehen im Westen und Südwesten dichte Wolken auf, bald setzt Regen ein. Im übrigen Österreich beginnt der Tag noch teilweise sonnig, ehe sich die Wolken auch hier zunehmend verdichten und von Südwesten Niederschläge aufziehen.

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Die Schneefallgrenze steigt dabei auf etwa 1.300 bis 2.200 Meter. Damit fällt der Niederschlag vor allem in höheren Bergregionen als Schnee. Die Temperaturen erreichen fünf bis zwölf Grad.