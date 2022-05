Kritik an Rangnicks Doppelrolle

Manchester United und ÖFB: Ralf Rangnicks Doppelfunktion sorgt für Gesprächsstoff.

Heute sitzt Ralf Rangnick gegen Brentford auf der ManU-Betreuerbank, wird das bis 22. Mai noch insgesamt drei Mal tun. Dann läuft sein Trainervertrag aus, wechselt der 63-jährige Deutsche zum ÖFB. Die kommenden vier Wochen werden für Rangnick intensiv: Spiele und Training mit United, Spieler beobachten und kontaktieren für das Nationalteam, um einen Kader für die vier Nations-League-Länderspiele im Juni zu basteln.

Experten schlagen Alarm

Nicht allen gefällt diese Lösung. Speziell, dass Rangnick auch nach Mai als ManU-Berater tätig bleibt, zumindest sechs Tage im Monat dafür abgestellt ist und sich in dieser Zeit nicht um die Nationalmannschaft kümmern kann, sorgt für Wirbel. United-Legende Gary Neville wütet: "Wo ist die Priorität? Da gibt es einen Konflikt." In dieselbe Kerbe schlägt Sky-Experte Lothar Matthäus: "Ich halte das für nicht gut. Er sollte sich auf einen Job konzentrieren." Auch Ex-Teamspieler Marc Janko betont: "Es gibt ein paar Fragezeichen. Doppel-Job United und Österreich. Da macht er sich von Haus aus ein Fass auf, was unnütz ist."