Wetter-Prognose macht Hoffnung auf weiße Weihnachten

Schneebedeckte Dächer, weiße Landschaften und Flocken am Heiligen Abend: Für viele gehört das einfach zu Weihnachten dazu. Doch wie stehen die Chancen heuer? Die ersten Langfristprognosen zeichnen ein mildes Winterbild für Österreich. Trotzdem gibt es Grund zur Hoffnung: Auch ein milder Winter kann kräftige Kälteeinbrüche und Schnee bis ins Flachland bringen.

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Die aktuellen Berechnungen des europäischen Wettermodells ECMWF zeigen eine Tendenz zu überdurchschnittlichen Temperaturen. Laut der Auswertung von Tauernwetter sehen 77 Prozent der Modellberechnungen den Dezember wärmer als im langjährigen Vergleich. Auch für Jänner und Februar überwiegen die Szenarien mit einem zu warmen Verlauf.

Das klingt zunächst wenig erfreulich für alle Schnee-Fans. Doch die Prognose ist kein Urteil über das Weihnachtsfest. Sie beschreibt lediglich einen möglichen Temperaturtrend über den gesamten Monat. Ob es ausgerechnet rund um den 24. Dezember schneit, lässt sich daraus nicht ablesen.

Schnee-Chance ist noch nicht vorbei

Entscheidend ist die Wetterlage unmittelbar vor Weihnachten. Schon ein kräftiger Kaltlufteinbruch kann die Temperaturen innerhalb weniger Tage deutlich sinken lassen. Treffen dann feuchte Luftmassen auf die kalte Luft, kann es auch in tieferen Regionen schneien.

Genau solche Wetterumschwünge sind selbst in einem insgesamt milden Winter möglich. Ein überdurchschnittlich warmer Dezember bedeutet also keineswegs, dass Österreich automatisch ein grünes Weihnachtsfest bevorsteht. Auch die zuletzt diskutierten möglichen Schneefälle bis in tiefere Lagen zeigen, wie schnell sich die Wetterlage ändern kann.

Erste Kaltfront bringt Schnee nach Österreich

Ein erster Vorgeschmack auf winterliches Wetter steht Österreich bereits bevor: Am Freitag zieht eine Kaltfront über das Land und sorgt für deutlich kühlere Temperaturen. Dazu gibt es zunächst verbreitet Regen, in den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze zeitweise auf etwa 600 bis 700 Meter. Auch in höheren Lagen kann es also wieder weiß werden. Am Wochenende beruhigt sich das Wetter zwar, die Nächte werden aber vielerorts frostig. Ein solcher Kälteeinbruch zeigt: Winterliche Wetterlagen sind durchaus möglich – und die Hoffnung auf Schnee zu Weihnachten ist noch lange nicht vom Tisch.

In den Bergen bessere Chancen

Deutlich besser stehen die Aussichten auf weiße Weihnachten traditionell in höheren Lagen. © Getty Images/Westend61

Deutlich besser stehen die Aussichten auf weiße Weihnachten traditionell in höheren Lagen. Laut GeoSphere Austria ist eine Schneedecke ab etwa 800 Metern Seehöhe vergleichsweise verlässlich. In den Landeshauptstädten und im Flachland ist Schnee am Heiligen Abend dagegen deutlich seltener geworden.

Besonders für Wien und andere tiefer gelegene Regionen bleibt ein weißes Weihnachtsfest daher eine größere Herausforderung. Ganz ausgeschlossen ist es aber auch dort nicht.

Wann wird es endlich konkreter?

Bis zum Heiligen Abend sind es noch mehrere Wochen. Für eine seriöse Prognose einzelner Weihnachtstage ist es deshalb derzeit zu früh. Erst im Laufe des Dezembers werden die Wettermodelle konkretere Hinweise liefern können.

Die Hoffnung auf weiße Weihnachten lebt also weiter. Die ersten Langfristdaten sprechen zwar eher für einen milden Winter – doch bis zum Fest kann sich die Wetterlage noch ordentlich drehen. Für Schnee-Fans heißt es vorerst: Daumen drücken!