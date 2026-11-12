HEUTE soll die Welt untergehen: Was Forscher 1960 berechneten

Drei Wissenschaftler berechneten damals, dass die Menschheit am Freitag, dem 13. November 2026, ihren Untergang erleben könnte. Doch hinter der spektakulären Vorhersage steckt eine mathematische Rechnung zum weltweiten Bevölkerungswachstum.

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Der österreichischstämmige Physiker Heinz von Foerster und seine Kollegen von der University of Illinois veröffentlichten ihre Berechnungen 1960 im renommierten Fachjournal "Science". Ihr Beitrag trug den provokanten Titel "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026".

Die Forscher gingen davon aus, dass sich die Weltbevölkerung immer schneller verdoppelte. Setzte sich dieser Trend fort, würde die Zahl der Menschen irgendwann ins Unendliche steigen – und die Menschheit sich dadurch selbst auslöschen.

Die Rechnung ergab allerdings keinen exakten Tag, sondern einen Zeitraum: das Jahr 2026,87 mit einer Abweichung von plus/minus 5,5 Jahren. Laut einem damaligen Bericht der "New York Times" suchte von Foerster innerhalb dieses Zeitraums nach einem passenden Datum. Seine Wahl fiel auf einen Freitag, den 13. – der 13. November war zudem sein Geburtstag.

Schon damals gab es Kritik

Die Prognose stieß bei Demografen auf Widerspruch. Kritisiert wurde unter anderem, dass sich die Zeit bis zur nächsten Verdoppelung der Weltbevölkerung nicht beliebig verkürzen könne. Allein eine Schwangerschaft dauere schließlich rund neun Monate.

Auch die mathematische Grundlage war nur für einen bestimmten Zeitraum geeignet. Ein Ökonom der University of California in Santa Barbara erklärte jüngst im Fachjournal "Science", dass die Formel zwar grundsätzlich funktionierte, aber nicht unbegrenzt in die Zukunft übertragen werden könne.

Heute leben rund 8,3 Milliarden Menschen auf der Erde

Von einem tatsächlichen Weltuntergang kann also keine Rede sein: Am Freitag, dem 13. November 2026, leben rund 8,3 Milliarden Menschen auf der Erde.

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung noch bis in die 2080er-Jahre wachsen könnte. Dann dürfte sie mit rund 10,3 Milliarden Menschen ihren Höchststand erreichen und anschließend wieder zurückgehen.

Die spektakuläre Rechnung von 1960 ist damit vor allem ein Beispiel dafür, wie riskant es sein kann, mathematische Trends einfach in die Zukunft fortzuschreiben.

Wichtig: Ich habe die Prognose bewusst als damalige Modellrechnung dargestellt – nicht als echte Weltuntergangs-Warnung. Die Zahl von 10,3 Milliarden und der erwartete Höchststand sind ebenfalls Prognosen, keine fixen Gewissheiten.