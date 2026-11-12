Horoskop: So stehen deine Sterne am 13.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Entscheidungsdruck? Halten Sie sich einfach an die Gebote der Vernunft.

Entscheidungsdruck? Halten Sie sich einfach an die Gebote der Vernunft. Beruf: Wer mit anderen gut auskommen will, sollte anpassungsfähiger sein.

Wer mit anderen gut auskommen will, sollte anpassungsfähiger sein. Fitness: Sport ist heute kein gutes Ventil. Gönnen Sie sich lieber mehr Ruhe.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Erwartungen! Nachgiebiger kommen Sie besser an.

Überdenken Sie Ihre Erwartungen! Nachgiebiger kommen Sie besser an. Beruf: Bleiben Sie mit anderen im Gespräch, nehmen Sie neue Vorschläge an!

Bleiben Sie mit anderen im Gespräch, nehmen Sie neue Vorschläge an! Fitness: Machen Sie sich nicht zu viel Druck! Kleinere Schritte reichen heute.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Es ist wichtig, sich vernünftig zu einigen, um Problemen vorzubeugen.

Es ist wichtig, sich vernünftig zu einigen, um Problemen vorzubeugen. Beruf: Stürzen Sie sich auf praktische Aufgaben! Die kriegen Sie gut hin.

Stürzen Sie sich auf praktische Aufgaben! Die kriegen Sie gut hin. Fitness: Weniger ist in jeder Hinsicht mehr. Lieber langsamer, dafür sicher.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Probleme könnten sich zuspitzen. Cool bleiben und vernünftig reden!

Probleme könnten sich zuspitzen. Cool bleiben und vernünftig reden! Beruf: Cooler, pragmatischer und sachlicher! Emotionen sind kontraproduktiv.

Cooler, pragmatischer und sachlicher! Emotionen sind kontraproduktiv. Fitness: Schränken Sie Ihr Tagesprogramm rigoros ein! Sie brauchen mehr Ruhe.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Notwendige Klärung steht an. Streiten Sie nicht, seien Sie einsichtig!

Notwendige Klärung steht an. Streiten Sie nicht, seien Sie einsichtig! Beruf: Achten Sie besser auf Ihre Finanzen, schränken Sie Ihre Ausgaben ein!

Achten Sie besser auf Ihre Finanzen, schränken Sie Ihre Ausgaben ein! Fitness: Zurück zu einer gesünderen Lebensweise! Verzicht fällt heute leichter.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie Ihrem Gegenüber eine Stütze, aber ohne Erwartungsdruck!

Seien Sie Ihrem Gegenüber eine Stütze, aber ohne Erwartungsdruck! Beruf: Überdenken Sie Ihre Vorhaben mal in Ruhe. Was sollten Sie verändern?

Überdenken Sie Ihre Vorhaben mal in Ruhe. Was sollten Sie verändern? Fitness: Sie strotzen vor Energie, sollten aber auch sehr konzentriert bleiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Reagieren Sie einsichtig auf Kritik! Was wäre wirklich vernünftig?

Reagieren Sie einsichtig auf Kritik! Was wäre wirklich vernünftig? Beruf: Machen Sie es sich nicht zu leicht und gestehen Sie eigene Fehler ein!

Machen Sie es sich nicht zu leicht und gestehen Sie eigene Fehler ein! Fitness: Weniger ist heute mehr. Sie dürfen ruhig nein sagen, aber freundlich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Halten Sie die Spielregeln ein! Verlässlichkeit weiß man zu schätzen.

Halten Sie die Spielregeln ein! Verlässlichkeit weiß man zu schätzen. Beruf: Bloß nicht wieder zu kämpferisch! Disziplin und Sachverstand punkten.

Bloß nicht wieder zu kämpferisch! Disziplin und Sachverstand punkten. Fitness: Ein guter Tag für den bewussten Verzicht auf ungesunde Gewohnheiten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bemühen Sie sich um mehr Ernsthaftigkeit! Ruhiger, leiser, langsamer!

Bemühen Sie sich um mehr Ernsthaftigkeit! Ruhiger, leiser, langsamer! Beruf: Aufwand reduzieren! Nehmen Sie sich Zeit, sich besser zu organisieren.

Aufwand reduzieren! Nehmen Sie sich Zeit, sich besser zu organisieren. Fitness: Energie sparen! Notwendiges effizient erledigen und dann entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Die Chance für eine weitere Annäherung, wenn Sie nicht stur reagieren.

Die Chance für eine weitere Annäherung, wenn Sie nicht stur reagieren. Beruf: In finanziellen Fragen ist Vorsicht geboten. Rechnen Sie genauer nach!

In finanziellen Fragen ist Vorsicht geboten. Rechnen Sie genauer nach! Fitness: Seien Sie lieber bereit, Hilfe anzunehmen, statt sich zu überfordern!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Seriöser und vernünftiger! Es geht um Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

Seriöser und vernünftiger! Es geht um Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Beruf: Ein sehr guter Tag, um Versäumtes endlich in aller Ruhe nachzuholen!

Ein sehr guter Tag, um Versäumtes endlich in aller Ruhe nachzuholen! Fitness: Raffen Sie sich auf, Ordnung zu schaffen und sich gut zu organisieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.