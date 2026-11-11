Horoskop: So stehen deine Sterne am 12.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie kommen bestimmt sehr gut an. Chancen aber mit Verstand nutzen!

Sie kommen bestimmt sehr gut an. Chancen aber mit Verstand nutzen! Beruf: Neue Kontakte und neue Initiativen lieber ein wenig genauer prüfen!

Neue Kontakte und neue Initiativen lieber ein wenig genauer prüfen! Fitness: Etwas mehr Ruhe wäre wichtig. Wer sich sportlich auspowert, wird cooler.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie alles etwas lockerer! Man möchte sich nicht beengt fühlen.

Nehmen Sie alles etwas lockerer! Man möchte sich nicht beengt fühlen. Beruf: Sorgen Sie für ein bisschen mehr Ruhe, ohne die Motivation zu bremsen!

Sorgen Sie für ein bisschen mehr Ruhe, ohne die Motivation zu bremsen! Fitness: Bewegungsausgleich ist heute äußerst wichtig. Also etwas sportlicher!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lieber zurückhaltender! Impulsive Aktionen machen nur unnötig Stress!

Lieber zurückhaltender! Impulsive Aktionen machen nur unnötig Stress! Beruf: Schwierigkeiten wohlüberlegt und vor allem mit Teamgeist meistern!

Schwierigkeiten wohlüberlegt und vor allem mit Teamgeist meistern! Fitness: Augen auf und nicht hektisch reagieren! Erhöhte Vorsicht ist geboten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Neugier und Spaß sind heute die Kriterien. Bringen Sie gute Laune mit!

Neugier und Spaß sind heute die Kriterien. Bringen Sie gute Laune mit! Beruf: Halten Sie die Motivation hoch! Die meistert Herausforderungen besser.

Halten Sie die Motivation hoch! Die meistert Herausforderungen besser. Fitness: Alles ein bisschen zu hektisch? Locker bleiben und flexibel reagieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Viel Feuer, das Abenteuer lockt. Gehen Sie nur nicht wieder zu weit!

Viel Feuer, das Abenteuer lockt. Gehen Sie nur nicht wieder zu weit! Beruf: Wenn Sie weniger Druck machen, können Sie andere besser motivieren.

Wenn Sie weniger Druck machen, können Sie andere besser motivieren. Fitness: Energie mit Verstand dosieren! Also nicht zu stürmisch, konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Keine kritischen Einwände! Spielen Sie einfach ganz unbeschwert mit!

Keine kritischen Einwände! Spielen Sie einfach ganz unbeschwert mit! Beruf: Gelassenheit gewinnt. Geben Sie nach, beugen Sie sich den Vorgaben!

Gelassenheit gewinnt. Geben Sie nach, beugen Sie sich den Vorgaben! Fitness: Kontrollieren Sie Ihr Tempo besser! Durchatmen und achtsam vorgehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Endlich wieder mehr Selbstbestätigung? Nur nicht leichtsinnig werden!

Endlich wieder mehr Selbstbestätigung? Nur nicht leichtsinnig werden! Beruf: Zeigen Sie sich kooperationsbereit, auch wenn es etwas hektisch wird!

Zeigen Sie sich kooperationsbereit, auch wenn es etwas hektisch wird! Fitness: Mehr Bewegung täte Ihnen gut. Sie sollten ohnehin Kondition tanken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie alles lockerer und leichter! Intoleranz kommt schlecht an.

Nehmen Sie alles lockerer und leichter! Intoleranz kommt schlecht an. Beruf: Wieder zu viel Druck? Flexibel taktieren, um Bedenkzeit zu gewinnen!

Wieder zu viel Druck? Flexibel taktieren, um Bedenkzeit zu gewinnen! Fitness: Gelassenheit ist heute wichtig. Bleiben Sie trotzdem sehr aufmerksam!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie kommen gut an. Sie sollten nur nicht mit der Tür ins Haus fallen.

Sie kommen gut an. Sie sollten nur nicht mit der Tür ins Haus fallen. Beruf: Neue Initiativen sorgfältiger planen! Und jeden Schritt kontrollieren!

Neue Initiativen sorgfältiger planen! Und jeden Schritt kontrollieren! Fitness: Energieüberschüsse? Nutzen Sie Ihre Power für sportliche Betätigung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer den Partner nicht einengt, kann das Miteinander sicher verbessern.

Wer den Partner nicht einengt, kann das Miteinander sicher verbessern. Beruf: Lassen Sie sich zu neuen Ideen inspirieren und denken Sie mal größer!

Lassen Sie sich zu neuen Ideen inspirieren und denken Sie mal größer! Fitness: Bloß nicht in der Stube hocken! Bewegung bringt viel klarere Gedanken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Neue Chancen kündigen sich an. Gehen Sie endlich ernsthaft damit um!

Neue Chancen kündigen sich an. Gehen Sie endlich ernsthaft damit um! Beruf: Ärmel hochkrempeln und mit vereinten Kräften entschlossen zupacken!

Ärmel hochkrempeln und mit vereinten Kräften entschlossen zupacken! Fitness: Wieder mehr Motivation und Zuversicht. Möglichst zielstrebig voran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.