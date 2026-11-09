Horoskop: So stehen deine Sterne am 10.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Heute haben Sie wieder bessere Karten. Nur nicht leichtsinnig werden!

Heute haben Sie wieder bessere Karten. Nur nicht leichtsinnig werden! Beruf: Nutzen Sie diesen Tag für Bewerbungen, Vorsprachen und Prüfungen!

Nutzen Sie diesen Tag für Bewerbungen, Vorsprachen und Prüfungen! Fitness: Beim Sport nicht zu übermütig! Tun Sie eher mehr für Ihre Schönheit.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Locker und unterhaltsam flirten! Ihre Chancen steigen jetzt wieder.

Locker und unterhaltsam flirten! Ihre Chancen steigen jetzt wieder. Beruf: Erweitern Sie Ihren Horizont! Denkanstöße und neue Ideen annehmen!

Erweitern Sie Ihren Horizont! Denkanstöße und neue Ideen annehmen! Fitness: Mehr Bewegung, geistig und körperlich! Frische Luft wirkt anregend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Mit anregender, inspirierender Unterhaltung können Sie sicher punkten.

Mit anregender, inspirierender Unterhaltung können Sie sicher punkten. Beruf: Nicht zu voreilig! Informieren Sie sich und rechnen Sie genau nach!

Nicht zu voreilig! Informieren Sie sich und rechnen Sie genau nach! Fitness: Teilen Sie sich Ihre Kräfte klug ein und packen Sie sich wärmer ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Anregende Unternehmungen bieten die beste Chance auf Entspannung.

Anregende Unternehmungen bieten die beste Chance auf Entspannung. Beruf: Aufgeschlossenheit, Toleranz und Teamwork - darauf kommt es heute an.

Aufgeschlossenheit, Toleranz und Teamwork - darauf kommt es heute an. Fitness: Hinaus an die Luft und mehr Bewegung! Auch der Geist braucht Anregung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sie kommen heute sicher gut an. Einfach abwarten und nicht drängen!

Sie kommen heute sicher gut an. Einfach abwarten und nicht drängen! Beruf: Mehr Vertrauen in Initiativen anderer, statt selbst Druck zu machen!

Mehr Vertrauen in Initiativen anderer, statt selbst Druck zu machen! Fitness: Sehr viel Energie und Motivation. Konzentrieren Sie sich aber besser!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ungeduld kann viel verderben. Reagieren Sie daher nicht zu voreilig!

Ungeduld kann viel verderben. Reagieren Sie daher nicht zu voreilig! Beruf: Diskutieren Sie nicht und packen Sie einfach nur entschlossen mit an!

Diskutieren Sie nicht und packen Sie einfach nur entschlossen mit an! Fitness: Stress schwächt Ihr Immunsystem. Schützen Sie sich vor Erkältungen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Alles, das Geist und Seele anregt, tut heute auch der Liebe sehr gut.

Alles, das Geist und Seele anregt, tut heute auch der Liebe sehr gut. Beruf: Hören Sie endlich mal auf andere! Eigensinn führt in eine Sackgasse.

Hören Sie endlich mal auf andere! Eigensinn führt in eine Sackgasse. Fitness: Sie brauchen mehr Bewegung. Sport kann heute sehr entspannend wirken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Eroberungen klappen viel besser, wenn Sie nicht zu viel Druck machen.

Eroberungen klappen viel besser, wenn Sie nicht zu viel Druck machen. Beruf: Legen Sie Scheuklappen ab und hören Sie sich erst alle Meinungen an!

Legen Sie Scheuklappen ab und hören Sie sich erst alle Meinungen an! Fitness: Einsatz braucht volle Konzentration. Passen Sie Ihr Tempo maßvoll an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man ist sicher an Ihnen interessiert. Gehen Sie aber achtsam damit um!

Man ist sicher an Ihnen interessiert. Gehen Sie aber achtsam damit um! Beruf: Auf zu Verhandlungen, Vorsprachen, Präsentationen und Bankgesprächen!

Auf zu Verhandlungen, Vorsprachen, Präsentationen und Bankgesprächen! Fitness: Es geht zügig dahin. Sie sind ein Energiebündel und auch mental top.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Geben Sie Ihre Widerstände auf und anderen wieder eine neue Chance!

Geben Sie Ihre Widerstände auf und anderen wieder eine neue Chance! Beruf: Es lohnt sich zuzuhören. Neue Ideen könnten Konflikte endlich lösen.

Es lohnt sich zuzuhören. Neue Ideen könnten Konflikte endlich lösen. Fitness: Verschaffen Sie sich mehr Bewegung und vor allem mehr Frischluft!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Spontaneität hat kurzfristig gute Chancen. Vernunft ist nachhaltiger.

Spontaneität hat kurzfristig gute Chancen. Vernunft ist nachhaltiger. Beruf: Ärmel aufkrempeln und aktiv mitwirken! Dann geht heute viel voran.

Ärmel aufkrempeln und aktiv mitwirken! Dann geht heute viel voran. Fitness: Wieder viel mehr Power und gute Konzentration. Daher Tempo steigern!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.