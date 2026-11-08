Horoskop: So stehen deine Sterne am 09.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Emotionen können heute schnell hochgehen. Also kühlen Kopf bewahren!

Emotionen können heute schnell hochgehen. Also kühlen Kopf bewahren! Beruf: Versuchen Sie, andere Meinungen zu verstehen, hören Sie erst mal zu!

Versuchen Sie, andere Meinungen zu verstehen, hören Sie erst mal zu! Fitness: Hetzen Sie sich heute nicht! Zu viel Druck ist nur kontraproduktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gefühle auf dem Prüfstand. Zu wieviel Nachgiebigkeit sind Sie fähig?

Gefühle auf dem Prüfstand. Zu wieviel Nachgiebigkeit sind Sie fähig? Beruf: Nicht eigensinnig! Es ist viel klüger, Rücksicht auf andere zu nehmen.

Nicht eigensinnig! Es ist viel klüger, Rücksicht auf andere zu nehmen. Fitness: Es könnte sehr anstrengend werden. Loslassen und Hilfe annehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wie steht es wirklich um Ihre Gefühle? Nachdenken und darüber reden!

Wie steht es wirklich um Ihre Gefühle? Nachdenken und darüber reden! Beruf: Gründlicher und viel kooperativer, statt voreiliger Entscheidungen!

Gründlicher und viel kooperativer, statt voreiliger Entscheidungen! Fitness: Sie sollten sich mehr Zeit lassen und sich nicht unter Druck setzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Der Mond stimuliert Ihre Ungeduld. Mit der kommt man aber nicht klar.

Der Mond stimuliert Ihre Ungeduld. Mit der kommt man aber nicht klar. Beruf: Ideen taktisch clever einbringen und auf jeden Fall kompromissbereit!

Ideen taktisch clever einbringen und auf jeden Fall kompromissbereit! Fitness: Schränken Sie Ihr Pensum etwas ein! Konzentration ist am wichtigsten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Gehen Sie geduldig auf den Partner ein, statt eigensinnig zu handeln!

Gehen Sie geduldig auf den Partner ein, statt eigensinnig zu handeln! Beruf: Auf andere zu hören ist bestimmt klüger, als Anregungen zu übergehen.

Auf andere zu hören ist bestimmt klüger, als Anregungen zu übergehen. Fitness: Übernehmen Sie sich nicht wieder! Vorsichtiger, weniger, gelassener!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie bereit, sich emotional mehr auf Ihr Gegenüber einzulassen!

Seien Sie bereit, sich emotional mehr auf Ihr Gegenüber einzulassen! Beruf: Gründlicher nachzudenken, lohnt sich. Voreiligkeit führt zu Fehlern.

Gründlicher nachzudenken, lohnt sich. Voreiligkeit führt zu Fehlern. Fitness: Achten Sie wieder gut auf Ihre Ernährung! Sehr empfindliche Verdauung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Loyalität ist heute am wichtigsten. Provozieren Sie keine Eifersucht!

Loyalität ist heute am wichtigsten. Provozieren Sie keine Eifersucht! Beruf: Schauen Sie lieber etwas genauer unter die Oberfläche schöner Ideen!

Schauen Sie lieber etwas genauer unter die Oberfläche schöner Ideen! Fitness: Weniger Stress und Eile, nehmen Sie sich mehr Zeit für sich selbst!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn nicht Ihr Wille geschehen muss, hat die Liebe bessere Aussichten.

Wenn nicht Ihr Wille geschehen muss, hat die Liebe bessere Aussichten. Beruf: Konsens und Fairness hochhalten, statt die Konfrontation zu suchen!

Konsens und Fairness hochhalten, statt die Konfrontation zu suchen! Fitness: Gönnen Sie sich lieber etwas mehr Ruhe, um Ihre Nerven zu schonen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute ist echter Zusammenhalt gefragt. Daher Nachrang für Eigensinn!

Heute ist echter Zusammenhalt gefragt. Daher Nachrang für Eigensinn! Beruf: Keine Rechthabereit, gehen Sie auf Vorschläge anderer ernsthafter ein!

Keine Rechthabereit, gehen Sie auf Vorschläge anderer ernsthafter ein! Fitness: Viel langsamer und aufmerksamer! Konzentration, statt Gas zu geben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Beziehungsarbeit braucht Geduld und Tiefgang. Also mal In Ruhe reden!

Beziehungsarbeit braucht Geduld und Tiefgang. Also mal In Ruhe reden! Beruf: Gründliche Klärungen! Schnelle Entscheidungen sind nicht zielführend.

Gründliche Klärungen! Schnelle Entscheidungen sind nicht zielführend. Fitness: Effizienz ist heute nicht am wichtigsten. Lieber mal länger nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lassen Sie Ihren Partner bestimmen, statt sich kämpferisch zu geben!

Lassen Sie Ihren Partner bestimmen, statt sich kämpferisch zu geben! Beruf: Nachgeben und konstruktiv kooperieren! Punkten Sie mit Verständnis!

Nachgeben und konstruktiv kooperieren! Punkten Sie mit Verständnis! Fitness: Fokussiert durch den Tag! Kein Risiko, große Anstrengungen vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.