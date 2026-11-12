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Limitierte Edition

Kichererbsen statt Milch: Nutella bringt völlig neue Sorte

Anna-Theresa Zehentleitner
von
© ferrero.com
Mehr Kakao, weniger Zucker und eine ungewöhnliche Zutat: Ferrero bringt mit "Cacao Intense" erstmals eine vegane Nutella-Variante auf den Markt. Die neue Creme kommt ohne Milchpulver aus – dafür landen Kichererbsen im Glas.
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Nutella bekommt Zuwachs! Mit "Cacao Intense" wagt Ferrero eine Premiere und bringt erstmals eine vegane Variante seiner berühmten Haselnuss-Kakao-Creme in den Handel. Die Limited Edition ist ab sofort in Deutschland im 350-Gramm-Glas erhältlich – allerdings nur für begrenzte Zeit.

Kichererbsen in der Nutella?

Was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, hat einen bestimmten Grund: Die neue Sorte ist vegan zertifiziert. Während im klassischen Nutella 8,7 Prozent Magermilchpulver stecken, verzichtet "Cacao Intense" vollständig darauf. Stattdessen setzt Ferrero unter anderem auf Kichererbsen und Reissiruppulver.

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Mehr Kakao, weniger Zucker

Auch bei den übrigen Zutaten gibt es Unterschiede zum Original. Der Kakaoanteil steigt auf elf Prozent. In der klassischen Nutella-Creme liegt er laut Hersteller bei 7,4 Prozent. Dafür fällt der Haselnussanteil bei der neuen Sorte etwas geringer aus.

Beim Zucker spart die vegane Variante ebenfalls: 47,6 Gramm pro 100 Gramm sind es bei "Cacao Intense", beim Original sind es 56,3 Gramm. Beim Fett liegt die neue Sorte hingegen etwas höher: 33,3 statt 30,9 Gramm.

Kaum Unterschied bei den Kalorien

Weniger Zucker bedeutet allerdings nicht automatisch weniger Kalorien. Die neue Creme kommt auf 546 Kilokalorien pro 100 Gramm und liegt damit sogar knapp über dem klassischen Nutella mit 539 Kilokalorien.

Ob die ungewöhnliche Rezeptur auch geschmacklich überzeugt, müssen Nutella-Fans selbst herausfinden. Fix ist: Mit Kichererbsen statt Milch und deutlich mehr Kakao schlägt Ferrero bei seiner neuen Limited Edition einen ungewohnten Weg ein.

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