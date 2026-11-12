Jetzt wackelt sogar Trumps Handelsminister

Der Sex- und Spionageskandal erschüttert die Tech-Welt und erreicht jetzt das Weiße Haus.

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Nach dem Blitz-Rücktritt von Nvidia-Boss Jensen Huang gerät US-Handelsminister Howard Lutnick schwer unter Beschuss.

Krisensitzungen im Weißen Haus

In der US-Regierung wird Insidern zufolge nach dem mutmaßlichen Spionageskandal um den ehemaligen Nvidia-Chef Jensen Huang über eine Ablösung von Handelsminister Howard Lutnick beraten. Entsprechende Gespräche würden im Weißen Haus geführt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag.

Huang war am Donnerstag als Vorstandschef des führenden KI-Chipentwicklers zurückgetreten. Zuvor war eine Affäre mit Alice Huang bekanntgeworden, die von den US-Behörden der Spionage für China verdächtigt wird. Dabei ist der Druck auf Lutnick gewachsen.

Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Minister vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie, dass die Regierung sich weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Die Kritik an Lutnick hatte vor dem Rücktritt Huangs begonnen, rückt durch die jüngsten Entwicklungen jedoch stärker in den Fokus.

Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zur Zukunft des Ministers. Ein Regierungsvertreter erklärte jedoch zu der Kritik, US-Präsident Donald Trump habe "volles Vertrauen in den Minister und seine Fähigkeit, das Amt auszuüben".