Dengue-Alarm in beliebten Urlaubsländern

In beliebten Urlaubsländern wie Vietnam, Mexiko und der Dominikanischen Republik steigen die Dengue-Fallzahlen. Das von Mücken übertragene Virus kann schwere Krankheitsverläufe auslösen. Reisemediziner raten deshalb zu konsequentem Mückenschutz – auch Urlauber aus Österreich sollten die Gefahr nicht unterschätzen.

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Laut aktuellen Zahlen des Berliner Centrums für Reise- und Tropenmedizin (BCRT) nahm die Zahl der Infektionen in Mexiko, Bolivien, Peru und Kolumbien innerhalb von vier Wochen um bis zu 53 Prozent zu. In der Dominikanischen Republik wurden bis zur Kalenderwoche 40 insgesamt 415 Fälle registriert, darunter auch in den Tourismusgebieten La Romana und Puerto Plata. Honduras meldete bis Ende Oktober mehr als 12.000 Infektionen.

Besonders hohe Zahlen gibt es in Asien: Bangladesch verzeichnete seit Jahresbeginn rund 136.930 Fälle und 427 Todesfälle. Vietnam meldete laut den vorliegenden Zahlen etwa 131.205 Infektionen – 37 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Dengue kann gefährlich werden

Dengue ist eine Virusinfektion, die durch den Stich infizierter Stechmücken übertragen wird. Typisch sind plötzlich auftretendes hohes Fieber, starke Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen sowie teilweise Hautausschlag. Die Beschwerden beginnen meist drei bis zehn Tage nach der Ansteckung.

Übertragen wird das Virus vor allem durch die Gelbfiebermücke Aedes aegypti und die Asiatische Tigermücke Aedes albopictus. © Getty Images

Es gibt vier verschiedene Dengue-Virustypen. Wer bereits einmal infiziert war, kann sich mit einem anderen Typ erneut anstecken. Gerade bei einer solchen Zweitinfektion steigt das Risiko für einen schweren Verlauf. Warnzeichen sind starke Bauchschmerzen, anhaltendes Erbrechen, Blutungen oder Kreislaufprobleme. In schweren Fällen kann es zu inneren Blutungen und einem Kreislaufschock kommen.

So schützen sich Urlauber vor Dengue

Übertragen wird das Virus vor allem durch die Gelbfiebermücke Aedes aegypti und die Asiatische Tigermücke Aedes albopictus. Anders als viele heimische Gelsen sind diese Mücken auch tagsüber aktiv. Reisende sollten daher lange, möglichst helle Kleidung tragen, unbedeckte Haut mit wirksamem Mückenschutzmittel schützen und in Räumen auf Fliegengitter oder Moskitonetze achten.

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Auch eine Impfung kann in bestimmten Fällen infrage kommen. In Österreich gibt es allerdings keine allgemeine Impfempfehlung für alle Touristen, die in Dengue-Risikogebiete reisen. Laut österreichischem Gesundheitsportal kann eine Impfung insbesondere Menschen angeboten werden, die bereits eine Dengue-Infektion durchgemacht haben. Bei Langzeitreisenden oder Personen mit erhöhtem Risiko kann sie nach individueller Nutzen-Risiko-Abwägung ebenfalls erwogen werden.

Wie groß ist die Gefahr in Österreich?

Auch hierzulande ist Dengue meldepflichtig. Laut aktuellem AGES-Radar wurden von Jänner bis Oktober 2026 insgesamt 66 Fälle registriert. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 122. Bislang handelt es sich bei den gemeldeten Infektionen um Fälle, die aus dem Ausland nach Österreich gebracht wurden.

Eine Übertragung innerhalb Österreichs ist theoretisch möglich: Die Asiatische Tigermücke, die das Virus weitergeben kann, ist mittlerweile auch hierzulande verbreitet. Dafür müsste sie zunächst einen infizierten Reiserückkehrer stechen und anschließend eine weitere Person. Das Gesundheitsministerium stuft das Risiko einer solchen Übertragung derzeit allerdings als sehr gering ein. Gesicherte Fälle einer durch Tigermücken verursachten Dengue-Infektion in Österreich gibt es bislang nicht.