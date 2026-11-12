Waffen, Gold und Pferde: Archäologen entdecken außergewöhnliche Gräber

Bei Ausgrabungen im französischen Elsass haben Archäologen einen außergewöhnlichen Friedhof aus der Zeit der Völkerwanderung entdeckt. Neben wertvollem Schmuck und aufwendig verzierten Waffen kamen auch zwei Pferdegräber zum Vorschein.

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Entdeckt wurde der Grabkomplex in Horbourg-Wihr nahe der deutschen Grenze. Die Ausgrabungen fanden im Vorfeld eines geplanten Wohnungsbauprojekts statt. Insgesamt stießen die Fachleute auf 16 menschliche Bestattungen und zwei Pferdegräber aus der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts.

Besonders reich ausgestattet waren zwei Männergräber. Darin fanden die Archäologen Schwerter, Schilde, Angonen und sogenannte Scramasaxe – kurze Hiebmesser, die in der Völkerwanderungszeit verbreitet waren. Gold- und Silberverzierungen sowie Granate machten die Waffen und Kleidungsstücke besonders wertvoll.

Auch zwei Frauengräber enthielten auffällige Beigaben. Dazu gehörten Fibeln, Glasperlenketten, Gürtelschnallen und Kämme. Die unterschiedlichen Grabbeigaben lassen auf deutliche Unterschiede im gesellschaftlichen Rang der Verstorbenen schließen.

Zwei Pferde ebenfalls bestattet

Besonders bemerkenswert sind die beiden Pferdebestattungen. Sie zeigen, welche Bedeutung Pferde für die Menschen jener Zeit hatten. Zusammen mit den Waffenfunden könnten sie Hinweise auf die militärische Stellung und den Status einzelner Verstorbener liefern.

Die Nekropole liegt im Bereich einer älteren gallorömischen Siedlung nahe dem einstigen Rheinlimes. Dort fanden die Archäologen auch Spuren von Wohnhäusern, Brunnen, Feuerstellen und Straßen aus dem ersten bis dritten Jahrhundert nach Christus.

Hinweise auf Gewalt und Kämpfe

Auch die menschlichen Überreste liefern interessante Erkenntnisse. Untersuchungen zeigten bei mehreren Personen Verletzungen und Knochenbrüche. Bei zwei Verstorbenen fanden sich zudem Spuren möglicher Stichverletzungen, die vermutlich kurz vor dem Tod entstanden waren.

Die Funde könnten mit germanischen Gruppen zusammenhängen, die während der Völkerwanderungszeit in die Region kamen oder als Söldner in römischen Diensten standen. Die Waffen könnten daher nicht nur als Zeichen von Reichtum und Macht gedient haben, sondern auch tatsächlich im Kampf zum Einsatz gekommen sein.

Weitere anthropologische Untersuchungen sollen nun klären, was genau hinter den Verletzungen steckt. Für die Forschung ist der Friedhof besonders wertvoll: Vergleichbare Fundstellen aus dem fünften Jahrhundert sind im Elsass selten.