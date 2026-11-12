Trump lässt Iran eiskalt abblitzen: "Kein Deal mehr nötig!"

US-Präsident Donald Trump will offenbar keine Verhandlungen mit dem Iran mehr. Statt Vizepräsident JD Vance weiter mit einer möglichen Friedenslösung zu betrauen, soll dieser sich nun um angebliche Korruption und Kriminalität in demokratisch regierten Städten kümmern. Dabei liefen hinter den Kulissen bereits neue Bemühungen um Gespräche.

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"Wir brauchen keinen Deal mit dem Iran", schrieb Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. "Diese Zeiten sind längst vorbei." Die USA hätten das Geld des Iran – mehrere Hundert Milliarden Dollar – und außerdem die Straße von Hormus, behauptete der Präsident.

Im selben Beitrag wies Trump seinen Vizepräsidenten JD Vance an, seine "vollständige und uneingeschränkte Aufmerksamkeit" auf angebliche massive Korruption und Kriminalität in Städten und Bundesstaaten unter demokratischer Führung zu richten.

Damit zieht er Vance offenbar von seiner bisherigen Aufgabe ab, eine Lösung im Iran-Krieg auszuhandeln.

Vance wollte neue Verhandlungen leiten

Dabei hatte Vance zuletzt offenbar noch versucht, neue Gespräche in Gang zu bringen. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, soll er einen Brief an General Mohsen Rezaei, einen der ranghöchsten Vertreter des iranischen Regimes, geschickt haben. Darin habe er eine neue umfassende Verhandlungsrunde vorgeschlagen, die er selbst leiten wollte.

Vance wollte neue Verhandlungen leiten. © The Washington Post via Getty Images

Bereits im April war Vance im Auftrag Trumps nach Pakistan gereist. In Islamabad führte er stundenlange Gespräche mit iranischen Vertretern. Eine Einigung kam damals allerdings nicht zustande. Zuletzt traf Vance auch den Premierminister von Katar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Doha war als möglicher Austragungsort für eine weitere Verhandlungsrunde im Gespräch.

Trump soll früheren Deal intern kritisiert haben

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" soll Trump zuletzt auch das im Juni ausgehandelte Memorandum of Understanding kritisiert haben, an dem Vance beteiligt war. Der Präsident habe demnach befürchtet, dass die Vereinbarung dem Iran Zeit verschafft habe, sein militärisches Arsenal wieder aufzubauen und durch Öleinnahmen weiteres Geld zu erhalten, bevor die USA erneut eine Seeblockade verhängten.

Ein Vertreter des Weißen Hauses wies allerdings zurück, dass Trump den früheren Deal bereue. Die amerikanischen Verhandler hätten in gutem Glauben gehandelt.

Das verlangen die USA und der Iran

Die Positionen der beiden Seiten liegen weiterhin weit auseinander. Teheran verlangt, dass die US-Seeblockade aufgehoben, eingefrorene Vermögenswerte freigegeben und die Ölsanktionen gelockert werden, bevor es überhaupt zu neuen Gesprächen kommt.

Washington fordert hingegen, dass der Iran sein angereichertes Uran übergibt und sein Atomprogramm aufgibt. Wie Trump den Krieg beenden will, ist weiterhin offen. Laut "Daily Mail" soll er verschiedene Möglichkeiten abwägen – von verstärkten Luftangriffen bis zu einem Rückzug der USA, bei dem die regionalen Verbündeten das Problem übernehmen müssten.