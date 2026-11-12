"Bringen etwas mit" - Kreml macht mysteriöse Ankündigung

Die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff sind zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eingetroffen.

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Putins Sonderbeauftragter Kirill Dmitrijew empfing die US-Delegation am Donnerstag am Flughafen. Die Reise folgt auf zweitägige Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi, die am Mittwoch zu Ende gingen. Geplant sei in Moskau laut Kushner "eine Bestandsaufnahme" des in Abu Dhabi Besprochenen.

© APA/AFP/Russian Direct Investmen

"Bringen etwas mit"

Bei den Gesprächen mit Putin soll es nach den Angaben Kushners auch darum gehen, die Europäer in das Verhandlungsformat einzubinden. Putins außenpolitischer Berater Jurij Uschakow kündigte das Treffen für die erste Tageshälfte an, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete. "Sie bringen etwas mit", sagte Uschakow über die US-Vertreter, ohne Details zu nennen. Für Witkoff ist es bereits der vierte Besuch bei Putin in diesem Jahr. Danach geht es für die beiden US-Gesandten weiter nach Dublin.

In der irischen Hauptstadt wollen sich Kushner und Witkoff mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Vorgesehen sei, "ihn zu briefen und einige der Ideen, die wir vorgebracht haben, zu vertiefen". Selenskyj bestätigte ein für Donnerstag geplantes Treffen. In Dublin wird Selenskyj außerdem bei einem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) erwartet. Die EPG wurde als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine gegründet. Im Anschluss findet am Freitag ein Gipfel der 27 EU-Staats- und -Regierungschefs statt.

Gefangenenaustausch in Abu Dhabi vereinbart

Als einziges Ergebnis vereinbarten Moskau und Kiew bei dem Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen weiteren Austausch von Gefangenen. Der ukrainische Unterhändler David Arachamija zeigte sich optimistisch und sprach von Fortschritten. Er halte eine "Lösung vor dem neuen Jahr" für möglich. Dagegen bekräftigte der Moskauer Delegationsleiter Wladimir Medinski die unnachgiebige russische Haltung. Russland werde erst zufrieden sein, "wenn wir gesiegt und einen Friedensvertrag zu unseren Bedingungen unterschrieben haben", sagte der Ex-Kulturminister dem russischen Staatsfernsehen. In der Nacht auf Donnerstag gab es in der Ukraine erneut russische Luftangriffe, die Hauptstadt Kiew etwa wurde wieder mit ballistischen Raketen angegriffen.

Moskau hat sich bisher gegen eine Beteiligung der Europäer gesperrt. Zuletzt zeigte es sich offener, weil es Friedensverhandlungen um Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für Europa erweitern will. Medinski nannte die bisherige Sicherheitsarchitektur einen kranken Organismus. "Diese Eiterbeule ist in der Ukraine geplatzt."

Selenskyj sieht "Zeitfenster" für Durchbruch bei Gesprächen mit Moskau vor 2027

Selenskyj war bereits Mittwochabend in Irland angekommen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irischen Regierungschef Micheal Martin in Dublin sagte er, dass er noch vor Ende des Jahres die Chance für einen Durchbruch bei den Friedensgesprächen sehe. "Heute gibt es tatsächlich diese Möglichkeit, dieses Zeitfenster, in dem all jene Beteiligten, die jetzt am Verhandlungsprozess teilnehmen, aufrichtig ein Ergebnis noch vor 2027 erreichen wollen", erklärte Selenskyj.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte wertete die Verhandlungen in Abu Dhabi als Zeichen der Geschlossenheit zwischen den USA, Europa und der Ukraine. "Ich stand in Kontakt mit dem NATO-Team, das sich in den vergangenen Tagen in Abu Dhabi aufgehalten hat, und nach dem, was ich von ihnen höre, liegen die USA, Europa und die Ukraine völlig auf einer Linie und stehen geschlossen zusammen", sagte Rutte laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB in Oslo. Nun liege es an Russland, Kompromissbereitschaft zu zeigen, erläuterte er.