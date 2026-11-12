Lachen am Soldatengrab: Wachposten brüllt Pentagon-Chef nieder!

Ein bemerkenswerter Vorfall am symbolträchtigen Grab des unbekannten Soldaten in Arlington sorgt in den USA für heftige Diskussionen. Ausgerechnet am hochoffiziellen Veteranentag wurde Verteidigungsminister Pete Hegseth mitsamt seiner Entourage von einem Wachsoldaten lautstark zurechtgewiesen.

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Hegseth hatte sich zuvor gemeinsam mit Begleitern an der militärischen Weihestätte aufgehalten, wobei es zu Störungen der vorgeschriebenen Totenruhe kam. Videoaufnahmen dokumentieren, wie die Gruppe vor Ort tuschelte und lachte, während für Fotos posiert wurde.

Zurechtweisung vor laufender Kamera

Die Reaktion der traditionsreichen Ehrenwache ließ nicht lange auf sich warten. Ein Wachsoldat des dort stationierten Regiments stand nur wenige Meter entfernt, bemerkte die Unruhe und griff mit militärischer Härte durch. In voller Lautstärke schrie er die Gruppe um den Minister an: "Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Stille und des Respekts zu sorgen!" Die Angesprochenen, darunter Hegseth persönlich, drehten sich nach dem lauten Zuruf kurz um und verließen den Schauplatz der Gedenkstätte umgehend.

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In der Delegation des Ministers befanden sich mehrere prominente Gesichter des Pentagon. Neben Hegseths Ehefrau Jennifer zählten auch Stabschef Ricky Buria, dessen Stellvertreter Patrick Weaver sowie Beraterin Tami Radabaugh zu jenen Personen, die an der Gedenkstätte posierten.

Die Eckdaten zum Arlington-Zwischenfall:

Ort des Vorfalls: Grab des unbekannten Soldaten am Nationalfriedhof Arlington (Virginia)

Grab des unbekannten Soldaten am Nationalfriedhof Arlington (Virginia) Datum und Anlass: Veteranentag, an dem auch US-Präsident Donald Trump eine Ansprache hielt

Veteranentag, an dem auch US-Präsident Donald Trump eine Ansprache hielt Ermahnung des Postens: Lautstarker Verweis auf die strikte Schweige- und Respektpflicht

Lautstarker Verweis auf die strikte Schweige- und Respektpflicht Anwesende Regierungsdelegation: Pete Hegseth, Ehefrau Jennifer, Ricky Buria, Patrick Weaver, Tami Radabaugh

Pete Hegseth, Ehefrau Jennifer, Ricky Buria, Patrick Weaver, Tami Radabaugh Pentagon-Reaktion: Sprecher Sean Parnell verteidigt den Minister und nennt Zurechtweisung des Soldaten angemessen

Strenges Protokoll seit Jahrzehnten

Der Schauplatz gilt als eines der höchsten Nationalheiligtümer der Vereinigten Staaten. Das Grabmal wurde im Jahr 1921 zu Ehren eines unidentifizierten Gefallenen des Ersten Weltkriegs errichtet und dient heute auch der Erinnerung an unentdeckte oder vermisste Tote späterer Kriege. Bereits ab 1925 wurden ständige Wachposten abgestellt, weil sich Besucher schon damals respektlos verhalten hatten. Seit 1948 wacht das dritte US-Infanterieregiment rund um die Uhr lückenlos über die Anlage.

Am selben Tag hatte US-Präsident Donald Trump vor Veteranen, hochrangigen Regierungsvertretern und Soldaten auf dem Nationalfriedhof eine offizielle Festrede gehalten. Nach Bekanntwerden der Videoaufnahmen reagierte das US-Verteidigungsministerium mit einer Erklärung. Ministeriumssprecher Sean Parnell betonte, dass Hegseth und das Ressort gefallenen Kameraden stets mit Respekt begegnen. "Während wir dieses feierliche Datum begingen, erinnerte ein Soldat alle zu Recht und respektvoll daran, sich angemessen zu verhalten", ließ Parnell verlauten.

Demokraten fordern politische Konsequenzen

Auf politischer Ebene in Washington facht die Episode die Debatte um die Eignung des Ministers neu an. Die demokratische Kongressabgeordnete Gwen Moore kritisierte den Vorfall mit scharfen Worten. Sie warf Hegseth mangelnden Anstand gegenüber den Streitkräften vor und bekräftigte ihre Einschätzung, wonach er für die Führung des Verteidigungsministeriums ungeeignet sei.

Die Rüge an der Grabstätte trifft den Minister in einer ohnehin angespannten Lage. Erst am Vortag war ein parlamentarischer Vorstoß für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth vorläufig abgewendet worden. Das US-Repräsentantenhaus votierte dabei mit einer Mehrheit von 211 zu 204 Stimmen dafür, die entsprechende Initiative zur weiteren Prüfung an den Justizausschuss zu überweisen.