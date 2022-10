93 Flüchtlinge in Polizei-Garage untergebracht

Fast 100 Flüchtlinge sind derzeit länger als geplant in einer Autogarage der Polizei untergebracht.

Niederösterreich. Was eigentlich nur eine Registrierungsstelle für Flüchtlinge ist, wurde nun für 93 Migranten zu einer vorübergehenden Unterbringung. Durch die hohe Zahl an Asylantragsstellungen kommt es zu Verzögerungen und die Flüchtlinge bleiben teils mehrere Tage in der Garage der Autobahnpolizei Schwechat. Die Autogarage sei eigentlich als Wartebereich angedacht gewesen.

Fast 100 Flüchtlinge schlafen dort auf Matratzen. In der provisorischen Unterbringung sind bereits Krankheiten, Krätze und Diphtherie, ausgebrochen.