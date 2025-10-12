Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
police
© getty/Symbolbild

USA

Vier Tote nach Schüssen in vollem Lokal in South Carolina

12.10.25, 19:29
Teilen

Vier weitere Opfer in lebensgefährlichem Zustand

Bei Schüssen in einem Restaurant im US-Bundesstaat South Carolina sind laut Polizei mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Eine noch unbekannte Person habe auf der Insel St. Helena Island zwischen Charleston und Savannah am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht das Feuer eröffnet, teilten die Ermittler mit. Hunderte Menschen seien in dem Restaurant gewesen.

Vier weitere Opfer seien in lebensgefährlichem Zustand ins Krankenhaus gekommen und es habe mindestens 20 Verletzte gegeben, hieß es weiter. Details, nähere Umstände oder ein mögliches Motiv teilte das Beaufort County Sheriff Office zunächst nicht mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden