Vier Tote nach Schüssen in vollem Lokal in South Carolina

Vier weitere Opfer in lebensgefährlichem Zustand

Bei Schüssen in einem Restaurant im US-Bundesstaat South Carolina sind laut Polizei mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Eine noch unbekannte Person habe auf der Insel St. Helena Island zwischen Charleston und Savannah am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht das Feuer eröffnet, teilten die Ermittler mit. Hunderte Menschen seien in dem Restaurant gewesen.

Vier weitere Opfer seien in lebensgefährlichem Zustand ins Krankenhaus gekommen und es habe mindestens 20 Verletzte gegeben, hieß es weiter. Details, nähere Umstände oder ein mögliches Motiv teilte das Beaufort County Sheriff Office zunächst nicht mit.