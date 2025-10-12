Alles zu oe24VIP
Handschellen klickten
In Steyr

Mann bedrohte vor Sohn (5) Polizisten: Festnahme

12.10.25, 18:14
Es waren Drogen und Alkohol im Spiel und der fünfjährige Sohn war in der Wohnung.

Steyr. Am Samstag gegen 20 Uhr wurde über Notruf ein heftiger Streit in Steyr angezeigt. Beim Eintreffen mehrere Polizeistreifen inklusive der Schnellen Interventionsgruppe war bereits ein Wohnungsfenster zerborsten. Der 39-jährige Besitzer wurde aufgefordert die Wohnung zu öffnen. Er öffnete die Wohnungstür einen Spalt, schrie die Polizisten an und gestikulierte aggressiv heraus und forderte die Beamten auf zu verschwinden. Nachdem er sich trotz Abmahnung nicht beruhigte und sein aggressives Verhalten fortsetzte, musste er festgenommen werden. Dabei beschimpfte er die Polizisten weiterhin und bedrohte einen, sowie dessen nahen Angehörigen, mit dem Umbringen.

In der Wohnung konnte eine ausgerissene Schlafzimmertür, ein zerborstener Spiegel und das kaputte Fenster festgestellt werden. Zudem war sein fünfjähriger Sohn im Schlafzimmer anwesend. Aufgrund dessen wurde die Jugendwohlfahrt des Magistrats Steyr hinzugezogen, die anordnete, den Buben in die Obhut der Obsorge berechtigten Mutter zu übergeben. Ein Alkotest und ein Drogentest verliefen im Krankenhaus positiv, sowie geringe Mengen Cannabiskraut wurden aufgefunden und sichergestellt. Er wird mehrfach bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

