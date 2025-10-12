Alles zu oe24VIP
Pleva wels
© facebook/Štěpán Pleva

Erschreckend

Über 2 Meter groß: Angler fangen Monster-Wels

12.10.25, 18:02
So einen Fang erlebt man nur einmal im Leben: Ein tschechischer Angler hat im Süden des Landes einen riesigen Albino-Wels an Land gezogen. Der Raubfisch misst unglaubliche 2,15 Meter.  

In der Nacht auf den 21. September fischte der 25-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin und seinem jüngeren Bruder auf einem Stausee in Südmähren – unweit der österreichischen Grenze. Nach rund 20 Minuten Kampf zog das Trio den weißen Riesen aus dem Wasser.

 

Fisch kam an Oberfläche

„Der Glanz erhellte die ganze Umgebung. Wie ein Sonnenstrahl, der die dunkelsten Tiefen durchbohrt, kam der Fisch an die Oberfläche“, erinnert sich Pleva poetisch im Gespräch mit lokalen Medien. Seine Freundin Barbora und Bruder Sima halfen beim Fang tatkräftig mit. „Ich gab die Rute auch meinem Bruder und Barbora, damit sie diese Kraft spüren konnten“, erzählt der Angler weiter.

Pleva wels
© facebook/Štěpán Pleva

Fangort geheim

Den genauen Fangort will das Team geheim halten. Nach BILD-Informationen soll der Wels jedoch aus einem See südlich von Brünn stammen. Fotos des außergewöhnlichen Fangs wurden erst jetzt veröffentlicht.

Über zwei Meter groß

Der Albino-Wels ist keine eigene Art, sondern ein Europäischer Wels (Silurus glanis) mit einer genetisch bedingten Pigmentstörung. Trotz seiner eindrucksvollen Länge verpasste Pleva den tschechischen Rekord nur knapp – der bisher größte bekannte Albino-Wels maß 2,25 Meter.

Pleva wels
© facebook/Štěpán Pleva

Pleva, der Mitglied im Team des bekannten Waller-Experten Jakub Vágner (43) ist, hat den Fisch nach der Messung wieder ins Wasser entlassen. „Dieser Moment ist unauslöschlich in unsere Erinnerung eingegraben“, sagt er. Vielleicht, so hofft der passionierte Angler, begegnet er dem weißen Giganten in zehn Jahren wieder – dann vielleicht als neuer Rekordhalter.

