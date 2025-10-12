Liam Gallagher darf sich über Familienzuwachs freuen: Tochter Molly ist zum ersten Mal Mutter geworden – und macht den Oasis-Star mit der Geburt ihres Sohnes Rudy zum stolzen Großvater

Freudige Nachrichten aus dem Hause Gallagher: Musiker Liam Gallagher (53) ist zum ersten Mal Großvater geworden. Seine Tochter Molly Moorish-Gallagher (27) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht – einen Sohn namens Rudy. Molly teilte die frohe Botschaft indirekt auf Instagram, wo sie mehrere Fotos ihres Neugeborenen veröffentlichte. Auf einem der Bilder liegt der kleine Rudy friedlich in einer Babyschaukel, auf einem anderen hält Vater Nathaniel Phillips (28), Fußballspieler beim FC Liverpool, den Jungen zärtlich im Arm.

Der Kleine trägt auf einem der Fotos einen roten Pullover mit einem großen weißen „R“ auf der Brust – ein liebevolles Detail, das den Namen des Babys verrät. In einem weiteren Beitrag ist ein Buch mit hellblauen Streifen und der Aufschrift „Rudy – September 2025“ zu sehen, was den Geburtsmonat des Kindes bestätigt.

Musikalische Botschaft zur Geburt

Unter die Bilder setzten Molly und Nathaniel ein Zitat aus dem Song "A Message to You, Rudy" von The Specials – dazu ein blaues Herz-Emoji. Eine charmante Hommage an ihren Sohn und gleichzeitig ein musikalischer Gruß, der perfekt in die Künstlerfamilie passt. Auch die Familienmitglieder reagierten begeistert: Mollys Brüder Lennon (26) und Gene Gallagher (24) schickten Herz-Emojis, während Mutter Lisa Moorish (53) von ihrem "wunderschönen Enkelsohn" schwärmte. In ihrer Story teilte Molly außerdem einen Clip aus der britischen Serie Misfits, in dem Schauspieler Joseph Gilgun (41) sagt: "Ich bin Rudy, ich bin neu."

Liam Gallagher wird Opa

Von Liam Gallagher selbst gibt es bislang noch keine offizielle Reaktion, doch Fans sind sich sicher: Der 53-Jährige dürfte überglücklich sein. Schließlich pflegt er seit Jahren ein enges Verhältnis zu seiner Tochter Molly, die aus seiner Beziehung mit Sängerin Lisa Moorish stammt.

Mit der Geburt von Rudy beginnt für die Familie Gallagher ein neues Kapitel – und der Rock-Star kann sich nun nicht nur als Musiklegende, sondern auch als stolzer Großvater feiern lassen.