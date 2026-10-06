Gut schlafen: Diese TEMPUR®-Angebote machen das Schlafzimmer zum Wohlfühlort

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Wenn es draußen früher dunkel und langsam wieder kühler wird, gibt es kaum etwas Schöneres als ein gemütliches Schlafzimmer und ein Bett, in das man sich am Abend richtig gerne fallen lässt. Gerade im Herbst lohnt es sich deshalb, dem eigenen Schlafkomfort etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken – denn die richtige Matratze, ein bequemes Kissen und eine kuschelige Decke können einen echten Unterschied machen. Die aktuellen TEMPUR®-Aktionen sind eine schöne Gelegenheit, dem Schlafzimmer ein Komfort-Upgrade zu gönnen.

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Passend dazu stehen im Oktober einige besondere Aktionen bei TEMPUR® im Fokus, mit denen sich größere Anschaffungen ebenso wie kleinere Komfort-Upgrades fürs Schlafzimmer verwirklichen lassen.

Doch welches Angebot passt zu wem? Wir machen den großen Check.

Wir haben uns die aktuellen Angebote genauer angesehen und zeigen Ihnen, welche sich für wen besonders eignen.

Unser Highlight: 25 cm PRO® Plus SmartCool™ zum Preis der 21-cm-Version

Wer ohnehin über eine neue Matratze nachdenkt, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen: Die 25 cm hohe TEMPUR PRO® Plus SmartCool™ Matratze gibt es aktuell zum Preis der niedrigeren 21-cm-Version. Das TEMPUR® Advanced Material passt sich dem Körper an, absorbiert Bewegungen und soll laut Hersteller 20 % mehr Druck entlasten. Die integrierte SmartCool Technologie™ nimmt überschüssige Wärme auf und sorgt für ein angenehm kühles Liegegefühl. Die Matratze ist ab 1.948 Euro erhältlich – inklusive 10 Jahren Garantie, 30 Tagen Probeschlafen und kostenloser Lieferung bis ins Schlafzimmer.

*Basierend auf internen Tests zum Vergleich von TEMPUR® Original und TEMPUR® Advanced Material, die von Dan-Foam ApS (einer Tochterfirma der TEMPUR Sealy International Inc) zwischen Februar und Juli 2021 durchgeführt wurden.

TEMPUR PRO® Plus SmartCool™ Matratze © TEMPUR®

TEMPUR PRO® Plus SmartCool™ Matratze © TEMPUR®

Damit richtet sich die Aktion vor allem an alle, die bei ihrer neuen Matratze nicht einfach nur möglichst günstig kaufen, sondern bewusst in mehr Komfort investieren möchten. Wenn ein Matratzenwechsel ohnehin ansteht, bekommen Sie im Rahmen der Aktion die höhere Variante zum Preis des niedrigeren Modells.

Für wen lohnt sich das Matratzen-Angebot?

Eine Matratze ist eine sehr persönliche Anschaffung. Körperbau, bevorzugte Schlafposition und das individuelle Liegegefühl spielen bei der Entscheidung eine große Rolle. Deshalb sollten Sie nicht allein nach Höhe oder Preis entscheiden.

Das Angebot ist besonders spannend, wenn Sie bereits eine PRO® SmartCool™ Matratze ins Auge gefasst haben und zwischen den Varianten überlegen. In diesem Fall ist das Upgrade auf 25 cm zum Preis der 21-cm-Version ein klarer Grund, die aktuelle Aktion genauer anzusehen.

Kissen des Monats: Comfort PureClean™ für 99 Euro

Manchmal muss es nicht gleich eine neue Matratze sein. Schon das richtige Kissen kann einen großen Unterschied dabei machen, wie wohl Sie sich im Bett fühlen.

Im Oktober ist das TEMPUR Comfort PureClean™ Kissen das Kissen des Monats und für 99 Euro statt 199 Euro erhältlich.

TEMPUR Comfort PureClean™ Kissen © TEMPUR®

TEMPUR Comfort PureClean™ Kissen © TEMPUR®

Das macht die Aktion besonders für alle interessant, die TEMPUR zunächst mit einer kleineren Anschaffung ausprobieren oder ihr vorhandenes Schlafsystem verbessern möchten.

Für wen ist das Kissen interessant?

Das Material im Inneren des Kissens ist besonders anschmiegsam und passt sich genau an Ihre Kopf-, Nacken- und Schulterkontur an, was für eine angenehme und unterstützende Entlastung sorgt.

Es ist für alle Schlafpositionen geeignet und in Weich sowie Mittelfest erhältlich.

Das Comfort PureClean™ Kissen ist das einzige TEMPUR® Kissen, welches komplett bei 60 °C waschbar sowie trocknergeeignet ist.

Es trägt außerdem das OEKO-TEX® MADE IN GREEN Siegel, welches sicherstellt, dass jedes gekennzeichnete Produkt aus Materialien besteht, die gründlich auf Schadstofffreiheit getestet und in umweltfreundlichen Anlagen unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen hergestellt

Wenn Ihre Matratze noch gut zu Ihnen passt, Sie aber das Gefühl haben, dass beim Schlafkomfort noch etwas fehlt, lohnt es sich, das Kissen genauer anzusehen. Auch hier gilt: Das persönliche Empfinden und die eigene Schlafposition sollten bei der Auswahl entscheidend sein.

Mindestens 35 % Rabatt auf alle FORM™ Produkte

Sie möchten ein neues Bett für Ihr Schlafzimmer günstig zusammenstellen, dann ist die TEMPUR® FORM™ Aktion genau das Richtige für Sie.

35% Rabatt auf die FORM™ Serie © TEMPUR®

35% Rabatt auf die FORM™ Serie © TEMPUR®

Zum 35. Geburtstag von TEMPUR gibt es aktuell mindestens 35 Prozent Rabatt auf alle FORM™ Produkte – darunter Matratzen, Systemrahmen und Betten. Besonders interessant ist die TEMPUR FORM™ Plus Matratze: In der Größe 90 x 200 cm kostet sie aktuell 948 statt 1.498 Euro – Sie sparen also 550 Euro. Die 25 cm hohe Matratze mit Adapt® Material passt sich besonders gut an den Körper an und bietet damit eine spannende Gelegenheit, wenn Sie Ihren Schlafkomfort schon länger verbessern möchten. Bei dieser Ersparnis lohnt es sich nicht mit dem Matratzenwechsel länger zu warten!

ERGO™ Smart Base für mehr Komfort

Noch etwas technischer wird es mit dem TEMPUR Ergo™ Smart Base. Darauf gibt es aktuell ebenfalls 35 Prozent Rabatt.

Das Angebot richtet sich besonders an alle, die bei ihrem Bett nicht nur auf die Matratze achten, sondern auch den Unterbau in ihre Schlafumgebung einbeziehen möchten.

Gerade bei einer größeren Neuanschaffung lohnt sich ein Blick auf das gesamte Schlafsystem. Der TEMPUR ERGO™ Smart Base ist aktuell um 35 Prozent reduziert und kostet 1.948,70 statt 2.998 Euro. Damit sparen Sie stolze 1.049,30 Euro – eine attraktive Gelegenheit, wenn Sie Ihren Schlafkomfort schon länger auf ein neues Level bringen möchten.

TEMPUR Ergo™ Smart Base © TEMPUR®

TEMPUR Ergo™ Smart Base © TEMPUR®

Der ERGO® Smart Base ist mit moderner Schlaftechnologie ausgestattet – wie zum Beispiel einem Sleeptracker zur individuellen Schlafanalyse und Schnarcherkennung, der Zero-G-Funktion zur Veränderung der Kopf- und Fußposition per Knopfdruck sowie einer 2-Zonen-Massagefunktion.

Perfekt für die kalte Jahreszeit: 35 % Rabatt auf alle Bettdecken

35 % Rabatt auf alle Bettdecken © TEMPUR®

35 % Rabatt auf alle Bettdecken © TEMPUR®

Spätestens wenn die Nächte wieder kühler werden, wandern bei vielen die dickeren Decken zurück aufs Bett. Passend zum Herbst gibt es bei TEMPUR® aktuell auch einen Rabatt auf alle Bettdecken.

Die Auswahl finden Sie im Bettdecken-Bereich von TEMPUR.

Die Home by TEMPUR® Luxe Bettdecken sind besonders leicht und kuschelig. Dank der innovativen Materialien WarmMax® und OutLast®, welche sich an Ihre Körpertemperatur anpassen und wärmeregulierende Funktionen haben, genießen Sie eine erholsame Nachtruhe in einem wärmeren sowie kühleren Zimmerklima.

Wer mit Matratze und Kissen eigentlich zufrieden ist, kann sein Schlafzimmer damit vergleichsweise unkompliziert für die kühlere Jahreszeit aufrüsten. Eine neue Bettdecke ist außerdem eine interessante Option, wenn Sie von der aktuellen Aktion profitieren möchten, ohne direkt Matratze oder Bett auszutauschen.

Welches TEMPUR®-Angebot passt zu Ihnen?

Wenn Ihre Matratze schon länger nicht mehr den gewünschten Komfort bietet, ist die PRO® Plus SmartCool™ eine spannende Wahl – besonders, wenn Ihnen nachts schnell zu warm wird. Wer dagegen erst einmal mit einer kleineren Veränderung starten möchte, kann mit dem Comfort PureClean™ Kissen für 99 Euro mehr Komfort ins Bett bringen.

Möchten Sie Ihr Schlafzimmer gleich komplett neu gestalten, lohnt sich ein Blick auf die FORM™ Kollektion. Und wenn Sie es lieben, im Bett zu lesen, zu entspannen oder einfach morgens noch ein bisschen länger liegen zu bleiben, könnte der ERGO™ Smart Base genau das richtige Upgrade sein. Für alle, die es im Herbst und Winter vor allem kuschelig haben möchten, sind wiederum die Bettdecken eine schöne Ergänzung – aktuell ebenfalls mit 35 Prozent Rabatt.

Shopping-Tipp: Nicht nur auf den Rabatt schauen

Bei Matratzen und Kissen sollte der Preis nie das einzige Kaufargument sein. Schließlich verbringen wir einen erheblichen Teil unseres Alltags im Bett. Achten Sie deshalb vor allem darauf, welches Liegegefühl, welche Matratze und welches Kissen zu Ihren persönlichen Bedürfnissen passen.

Guter Schlaf ist schließlich keine Kleinigkeit – und manchmal reichen schon gezielte Veränderungen, um sich im eigenen Bett wieder rundum wohler zu fühlen. Ob neue Matratze, bequemeres Kissen oder eine kuschelige Bettdecke: Die aktuellen TEMPUR®-Aktionen sind eine schöne Gelegenheit, dem Schlafzimmer ein echtes Komfort-Upgrade zu gönnen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.