Über eine Viertelmillion Österreicher sind derzeit krank gemeldet - Tendenz bei grippalen Infekten und Influenza-Fällen ist steigend

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Österreich steuert auf eine verfrühte Grippewelle zu. Wie oe24 bereits berichtete, könnte die Influenza heuer das Weihnachtsfest bedrohen. Wer dieser Tage im Büro sitzt oder zur Schule geht, merkt: Viele sind krank zu Hause geblieben. Und es werden immer mehr

Durch das Impfchaos zum Start der Saison - es gab Lieferengpässe beim Impfstoff - wird auch eine niedrigere Impfquote befürchtet. Viele hatten Probleme einen Termin zu bekommen. Wenn dann auch noch das Krankenhaus-Personal von der Virus-Welle erfasst wird, dann könnten auch im Spital Versorgungsengpässen drohen.

25 Prozent Anstieg bei Grippe-Kranken

Laut der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) - sie erfasst Arbeitnehmer und arbeitslos Gemeldete - waren in der vergangenen Woche 264.570 Menschen krank gemeldet. Davon bereits über 1.000 mit Influenza - das ist im Vergleich zur Vorwoche (827) ein Anstieg von fast 25 Prozent!

Grippale Infekte waren mit 59.504 Krankenständen die meiste Ursache. Sowohl bei Grippe als auch bei Infekten ist Wien mit 532 Fällen (Grippe) und 18.802 Fällen (Grippale Infekte) die Virus-Hochburg.

Chefarzt: "Trend steigender Krankenstandszahlen"

ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter © ÖGK

"Der Trend steigender Krankenstandszahlen setzt sich auch in der aktuellen Woche fort. Insbesondere bei den grippalen Infekten und den Influenza-Fällen ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen'", erklärt jetzt Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK, in einer Aussendung.

Er warnt: "Umso wichtiger ist es, weiterhin auf die bewährten Hygienemaßnahmen zu achten und das kostenlose Influenza-Impfangebot zu nutzen. Mit einfachen Schutzmaßnahmen kann jede und jeder einen wichtigen Beitrag leisten, um das Infektionsrisiko im Alltag zu senken."