Sturz-Drama um Schwarz

Die Abfahrt in Bormio wird vom Sturz-Drama um Marco Schwarz überschattet. Der Kärntner, bis gestern Gesamtweltcup-Führender, wurde von der brutalen Eispiste abgeworfen, stürzte in den Fangzaun und verletzte sich dabei am rechten Knie und wurde mit dem Helikopter abtransportiert.

Dabei war Schwarz bei seiner Abfahrts-Premiere in Bormio sensationell unterwegs. Im steilen Startsektor beschleunigte er bis zu 145 km/h. Bei der zweiten Zwischenzeit lag er nur 13 Hundertstel hinter Sensations-Sieger Cyprien Sarrazin (FRA). Dann die verhängnisvolle Welle vor einer Rechtskurve. Schwarz wird brutal hineingedrückt, ausgehoben. Ein Sturz ist nicht mehr zu verhindern. Der Rennläufer dreht sich ins Fangnetz. Es dauert Minuten, bis Schwarz befreit werden kann. Lange Renn-Unterbrechung. © ORF × Helikopter-Bergung 14 Minuten nach Sturz Minutenlang sitzt Schwarz auf der aufblasbaren Sicherheitsbegrenzung. Olympiasieger Matthias Mayer, inzwischen im ÖSV-Betreuerteam, erkundigt sich als einer der Ersten bei seinem ehemaligen Teamkollegen. Schwarz kann nicht auftreten. Gestützt von zwei Betreuern wird "Blacky" zu einer freien Fläche gebracht. Das rechte Knie wird geschient. 14 Minuten nach dem Sturz wird er in die Klinik geflogen. Kollegen, Betreuer und Fans in ganz Österreich zittern um unseren besten Skirennläufer. © ORF × Bereits vor dreieinhalb Jahren, beim Kombi-Super-G in Bansko, hatte sich Marco Schwarz das Kreuzband gerissen. Nach einem langwierigen Comeback wurde er zum besten Allrounder der Welt. Noch hoffen wird, dass der Bormio-Sturz für den 28-Jährigen nicht das Saisonende bedeutet.