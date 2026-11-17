Die See-Fans sehen einen Verbesserungsbedarf bei den öffentlichen Seezugängen.

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Die Ergebnisse der Anfang September gestarteten Online-Befragung zum "Seendialog Wörthersee" liegen nun vor: 6.005 Personen aus sieben Anrainergemeinden, aber auch Menschen anderer Gruppen wie Urlauber, Beschäftigte und Wassersportler haben daran teilgenommen. Viele wünschen sich einen höheren Stellenwert für die Ökologie. Eine Mehrheit unterstützt auch Maßnahmen in diese Richtung, wie eine strengere Kontrolle der Bootsregeln und eine naturnahe Ufergestaltung.

Touristische Nutzung zu intensiv

Insgesamt wurde Verbesserungsbedarf bei den öffentlichen Seezugängen und der Uferverbauung gesehen. Eine knappe Mehrheit aller Befragten hält die touristische Nutzung für zu intensiv (54 Prozent), wobei nur 30 Prozent der Tourismusbetriebe diese Einschätzung teilen. Das künftige Verhältnis von Naturschutz und Freizeitnutzungen am See sollte laut 18 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Status quo bleiben. 37 Prozent sprechen sich dafür aus, den Schwerpunkt in Zukunft auf den Schutz der Natur zu legen, 26 Prozent befürworten eine gleichrangige Behandlung und 12 Prozent sehen den Schwerpunkt künftig auf einer touristischen Weiterentwicklung, notfalls auch mit Eingriffen in die Natur. In dieser Frage schwankte das Antwortverhalten jedoch erheblich zwischen den Gruppen: Tagesgäste, Frauen oder Personen aus Klagenfurt betonten den Naturfokus wesentlich stärker, Urlaubsgäste wollen zu 29 Prozent am Ist-Status festhalten, 29 Prozent der Tourismusbetriebe wünschen dagegen den Vorrang für touristische Weiterentwicklung.

Strengere Strafen im Bootsverkehr

Besonders viel Unterstützung zur Verbesserung der Seenökologie gab es für eine verbesserte Informationsarbeit (89 Prozent), 81 Prozent befürworten eine stärkere Kontrolle mit strengeren Strafen im Bootsverkehr und 80 Prozent eine naturnähere Gestaltung öffentlicher Uferabschnitte. Starke Unterstützung erhält auch die Möglichkeit einer Förderung für einen naturnahen Umbau privater Uferabschnitte, die stellenweise Ausweitung von Uferschutzzonen für Boote und eine bessere Beachtung geschützter Uferbereiche zum Beispiel bei der Nutzung von SUPs. Mehrheitlich unterstützt (55 Prozent) werden auch Einschränkungen der stark wellenerzeugenden Sportarten Wakesurfen und Wakeboarden.