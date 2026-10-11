Pop-Beben: Holt Taylor Swift 2027 endlich ihre Wien-Konzerte nach?

2024 fielen die Wien-Konzerte von Taylor Swift wegen einer Terror-Drohung aus. Jetzt gibt’s neue Hoffnung. Die Pop-Queen will 2027 wieder auf Tour. Mit brandneuen Hits!

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Im August 2024 mussten die drei geplanten Wien-Konzerte von Taylor Swift wegen einer Terror-Drohung abgesagt werden, 180.000 Fans im Tal der Tränen .Auch weil Swift wenig Empathie für Wien zeigte, sich erst viel zu spät via Instagram an ihre Fans wandte und die Konzerte nicht nachholte. Jetzt gibt’s die Chance auf ein Österreich-Debüt! Taylor Swift denkt nämlich über eine neue Tournee, den Nachfolger der Rekord-Serie "Eras". mit der sie über 10 Millionen Fans bei 149 Konzerten begeisterte und 2,2 Milliarden Dollar Umsatz einfuhr, nach.

Bei den MTV Video Music Awards gab's den großen 1. Auftritt nach der Hochzeit. © APA/AFP/LISA O'CONNOR

Swift werkt nämlich nicht nur an "einem neue Album", sie plant auch, die Songs sowohl des neuen Albums als auch von "The Life of a Showgirl" auf einer brandneuen Tour 2027 zu spielen. "Sie will, mit dem neuen Album und 'The Life of a Showgirl' auf Tour gehen", so eine Insiderquelle in der Daily Mail.

Taylor Swift hofft mit "Toy Story 5"-Hit "I Knew It, I Knew You" auf den Oscar. © Kevin Mazur/Getty Images for TAS

Bereits am 17. Oktober steht Swift in Los Angeles wieder auf der Bühne. Bei der Gala der "Academy Museum of Motion Picture" bei der auch Hollywood-Größen wie Charlize Theron, Colman Domingo und John Carpenter geehrt werden, wird sie als musikalischer Hauptact auftreten. Der Auftritt heizt zudem Spekulationen um eine mögliche Oscar-Nominierung für ihren Song "I Knew It, I Knew You" aus dem Film "Toy Story 5" an. Die Shortlist dafür wird am 15. Dezember bekannt gegeben.