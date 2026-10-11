Gabalier: Kraft tanken vor großer "Unplugged"-Tour

Am Mittwoch startet der Volks-Rock'n'Roller in Berlin seine große Tour mit Orchester. Mit oe24 plauderte er über die Vorfreude auf die Akustik-Show.

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Nach der OpenAir-Tournee ist für Andreas Gabalier vor der Unplugged-Tour. Bis Mitte August war er unterwegs und füllte Arenen und Stadien. Gerade einmal ein paar Tage im September gönnte sich der Chart-Stürmer eine Auszeit, bevor die Proben für seine Orchester-Show starteten. "Es war ein gewaltiger OpenAir-Sommer. Eigentlich war es schon seit dem Lockdown ein Wahnsinn, wieviel wir gespielt haben", so Gabalier im oe24-Talk. Volle Hallen und extatische Fans gaben Gabalier die Kraft für den Auftritts-Marathon.

Andreas Gabalier © Carsten Klick | Electrola

Unplugged-Jubiläum

Ab Mittwoch geht es Andreas Gabalier "ruhiger" an. Dann startet seine Unplugged-Tour mit 21 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Es ist eine meiner schönsten Erinnerungen, wie ich vor genau zehn Jahren ein MTV Unplugged spielen durfte", sinniert Gabalier. Das war für ihn auch der Grund zum Jubiläum sein Unplugged-Album "Handwerk" zu produzieren und damit auf Tour gehen. "Wir sind mit einem Elf-Mann-Orchester unterwegs und werden alle Songs vom neuen Album spielen. Dazu gibt es natürlich auch eine meiner Klassiker im Unplugged-Stil. Wir haben dafür sogar einige der Songs ein wenig anders arrangiert", erklärt der Volks-Rock'n'Roller. Zwei Stunden - mit Pause - wird er auf der Bühne für Gänsehaut-Feeling sorgen.

Kraft tanken vor Tour

Vor dem Tourstart holte sich Gabalier noch Kraft in den Bergen. "Ich bin auf den Zirbitzkogel gegangen und hab dort mein 'Tourstart-Kerzerl' angezunden. Das mache ich immer so, weil mir die Natur Kraft gibt. Am Wochenende standen noch drei Tage Generaproben an, damit am Mittwoch in Berlin alles sitzt.

Andreas Gabalier © Instagram

Austro-Fans dürfen sich auf den 9. November freuen, wenn Andreas Gabalier im großen Festspielhaus in Salzburg zu Gast ist und am 25. November das Bregenzer Festspielhaus füllen wird.