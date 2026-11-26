Mit Hits wie "Herzen haben keine Fenster" prägte die Österreicherin Elfi Graf (74) den Schlager der 1970er-Jahre. Heute lebt sie fernab des Rampenlichts im Südburgenland – und schließt ein Comeback aus.

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In den 1970er-Jahren zählte Elfi Graf mit Liedern wie "Herzen haben keine Fenster", "Wer auf die Liebe warten kann" oder "Mozartgasse 10" zu den bekanntesten Stimmen des deutschsprachigen Schlagers. Sie gewann Auszeichnungen, trat regelmäßig in großen TV-Shows wie der "ZDF-Hitparade" auf und erreichte dort 1977 mit "Am schönsten ist es zu Hause" den dritten Platz. Auch international sorgte ihr größter Hit für Erfolge: Bobby Vinton kam mit der englisch-polnischen Version "My Melody of Love" 1974 auf Platz drei der US-Charts, Peters & Lee schafften es mit "Don't Stay Away Too Long" ebenfalls auf Platz drei in Großbritannien.

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Neues Zuhause im Südburgenland

Inzwischen hat sich die einstige Sängerin vollständig aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Laut einem Bericht von "Rosenheim24" wohnt Graf seit 2024 in einer Anlage für betreutes Wohnen in Neuberg im Südburgenland. Ausschlaggebend für diesen Schritt war ihre Familie, denn dort leben ihre Tochter und ihre Enkel. Dem Magazin "Mein Burgenland" sagte sie dazu: "Die Kinder hatten Sehnsucht nach der Oma und ich auch nach ihnen."

Der Umzug ist für den ehemaligen Schlagerstar auch eine bewusste Vorsorge für das Alter. Zwar sei sie derzeit noch fit und unterstütze ihre Angehörigen im Alltag, doch sie habe langfristig geplant: "Aber, wenn ich später Betreuung brauche, bin ich schon am richtigen Ort und muss nicht wieder siedeln."

Elfi Graf © Imago

Ganz zurückgezogen lebt sie vor Ort jedoch nicht. Im Dezember 2024 besuchte sie die Volksschule in Neuberg, erzählte den Kindern von ihrer Zeit als Sängerin und sang mit ihnen ein Weihnachtslied. Beim Schulfest am 25. Mai 2025 trat sie erneut auf, unterstützte die Veranstaltung ohne Gage und sang mehrere ihrer bekannten Lieder.

Stimmprobleme verhindern Comeback

Eine Rückkehr ins Musikgeschäft schließt Elfi Graf allerdings aus. Über viele Jahre hinweg machten ihr die Stimmbänder zu schaffen, zudem habe das Alter Spuren hinterlassen. "Drei Mal hatte ich Stimmbandknötchen durch Überanstrengung", erklärte die Österreicherin, die noch bis Ende der 2000er-Jahre neue Schlager veröffentlichte. Ihre frühere Gesangsstimme könne sie daher nicht mehr zurückgewinnen. Im Fernsehen war sie laut "Smago" zuletzt 2022 in der Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" zu sehen.