U2 rocken sich mit der Thanksgiving Halftime Show wieder in alle Herzen. Emotionales Tribute für Dolly Parton inklusive. oe24 hat das Video!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gänsehaut-Moment bei der NFL Thanksgiving Halftime-Show Donnerstag früh in Los Angles. Nach dem Klassiker "Sunday Bloody Sunday" ließen U2 im SoFi-Stadion eine Rundum-Leiwand aufziehen. Für die jüngst verstorbene Country-Musik-Königin Dolly Parton. Die sich aus dem Jenseits mit dem Duett "Torn" meldete. Das emotionale Highlight der allersten Pre-Thanksgiving Pausenshow, das auch den 26:13 Sieg der Los Angeles Rams gegen die Green Bay Packers überstrahlte.

U2 sorgten bei der Halftime Show mit Dolly-Tribute "Torn" für Gänsehaut. © Getty Images

Das Gänsehaut-Video: so verbeugen sich U2 vor Dolly Parton

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

U2 stellten bei ihrem 10-minütigen Hit-Medley mit Klassikern "Where The Streets Have No Name" oder "Pride" das Dolly-Parton-Tribute in den Mittelpunkt. Kein Wunder: Der Gänsehaut-Song, der auch auf der CD "Carneval de Luz" zu hören ist, war ja die allerletzte Aufnahme die Dolly Parton je getätigt hat. „Als sie krank wurde, stand sie aus dem Bett auf, um diesen Song zu singen. Und das hört man. Torn klingt am Ende wie ein Klagelied" erklärt Bono das emotionale Duett.

The Edge, Bono, Larry Mullen Jr und Adam Clayton gehen 2027 auf große Welttournee. © Los Angeles Times via Getty Imag

2027 wird das Dolly-Tribute wohl auch auf der großen U2-Welttournee "The Greatest Show On Earth" ertönen. 53 Konzerte in Südamerika, Europa und den USA haben U2 dafür bereits fixiert. Österreich Stopp gibt es dank dem desolaten Happel Stadion mal wieder keinen.