Das Frequency Festival legt für 2027 mit Topstars wie Marshmello, Ellie Goulding oder The Skinner Brothers nach. Als absolutes Highlight kommt auch Paris Jackson nach St. Pölten. Die Tochter von Michael Jackson.

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Ihr Vater, der unsterbliche Michael Jackson spielte drei Mal in Wien auf (1988, 1992 und 1997) und sogar in Linz. Paris Jackson kommt jetzt nach St. Pölten! Als einer der Highlights vom Frequency Festival, das zwischen 19. und 21.August nach Pitbull, CRO oder Tokio Hotel nun auch Marshmello, Ellie Goulding, The Skinner Brothers, Snap!, Austropop-Durchstarter Marten und eben die freche Jackson Tochter an die Traisen bringt.

Das "Frequency" legt für 2027 u.a. mit Marshmello, Ellie Goulding, The Skinner Brothers, Snap! und Austropop-Durchstarter Marten nach. © Barracuda Music

Paris Jackson, die von Papa Michael zu Lebzeiten neben den Brüdern Prince und Bigi immer hinter einer Maske versteckt wurde, mischt seit mittlerweile 6 Jahren die Popwelt auf. Im Jahr 2020 erschien ihr erste Solosingle "Let Down".

Paris Jackson liefert starken Alternative-Rock. Ihre aktuelle CD "Happiest Day of My Life" wird gefeiert. © Getty Images

Es folgten das Album "Wilted" und "The Lost Ep". Aktuell sorgt sie mit der Indie-Rock-CD "Happiest Day of My Life" für Fan- und Kritiker-Hype. Nachdem es für den Frühjahrs-Run 2027 leider kein Österreich-Konzert gibt, spielt sie nun am 19. August am Frequency in St. Pölten auf.