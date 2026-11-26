Seit neun Monaten fehlt an der Hand von Herzogin Meghan jede Spur von ihrem Verlobungsring – ein Schmuckexperte hält nun sogar einen Schaden an der mehrfach geänderten Ringschiene für möglich.

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Zuletzt wurde der Verlobungsring im Februar 2026 an Herzogin Meghans Hand gesehen, als sie gemeinsam mit Prinz Harry ein All-Star-Basketballspiel in Kalifornien besuchte. Seither blieb ihr Ringfinger bei öffentlichen Auftritten leer. Nach Angaben der "Daily Mail" liegt der geschätzte Wert des Rings bei rund 144.000 Euro.

Wiederholte Änderungen als Risiko

Seit Harry im Jahr 2017 um Meghans Hand angehalten hat, soll der Verlobungsring insgesamt viermal überarbeitet worden sein. James Constantinou, Gründer von Prestige Pawnbrokers und bekannt aus der Channel-4-Sendung "Posh Pawn", hält es gegenüber der "Daily Mail" für denkbar, dass die Ringschiene dadurch geschwächt wurde oder sogar gebrochen ist.

Meghan Markle und Prinz Harry © WireImage

Constantinou erklärte, dass jedes Schneiden, Erhitzen oder Neuformen in die Struktur des Goldes eingreife. Bei wiederholten Anpassungen könne das die Ringschiene schwächen und anfälliger für Risse, Brüche oder den Verlust von Steinen machen, besonders wenn das Metall ohnehin dünn sei. Zudem nannte er die Mikropavé-Fassung als möglichen Schwachpunkt: Feinste Bohrungen für winzige Diamanten würden das Band empfindlicher machen und Stabilität zugunsten zusätzlichen Glanzes opfern.

Symbolik und Neugestaltung

Entworfen hatte Harry den Ring ursprünglich selbst für seinen Antrag im Nottingham Cottage im Jahr 2017, gefertigt wurde er von Cleave and Company, dem damaligen Juwelier von Queen Elizabeth II. Der Mittelstein stammt aus Botswana, wo die Beziehung des Paares früh an Tiefe gewann, während zwei seitliche Diamanten aus der privaten Sammlung der verstorbenen Prinzessin Diana stammen.

Herzogin Meghan © Getty Images

Im Jahr 2019 trat Meghan mit einer überarbeiteten Variante des Rings auf. Laut Omid Scobies Buch "Finding Freedom" ging die Initiative dafür von Harry selbst aus, der die Juwelierin Lorraine Schwartz mit der Neugestaltung beauftragt haben soll.

Für das Paar hat das Schmuckstück einen besonderen Stellenwert, während in der Vorlage zugleich erwähnt wird, dass sein Luxus-Lifestyle aktuell auf der Kippe stehe. Offen bleibt vorerst, wo sich der Ring derzeit befindet.