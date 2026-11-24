Mit einem neuen Instagram-Beitrag wollte Herzogin Meghan eigentlich eine Rabattaktion für ihre Lifestyle-Marke "As ever" bewerben. Doch statt festlicher Vorfreude sorgt ausgerechnet das verwendete Bildmotiv bei vielen Followern für kritische Reaktionen.

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Herzogin Meghan (45) wollte auf Instagram die Weihnachtszeit für ihre Lifestyle-Marke "As ever" einläuten und eine Rabattaktion für ihren Onlineshop ankündigen.

Kritische Kommentare

Doch die Aufmerksamkeit der Nutzer richtete sich rasch weniger auf die angekündigten Angebote, sondern vielmehr auf das veröffentlichte Begleitbild. In den sozialen Netzwerken hagelte es für den Beitrag (mittlerweile sind die Kommentare deaktiviert) der Ehefrau von Prinz Harry (42) zahlreiche kritische Kommentare.

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Verdacht auf Einsatz künstlicher Intelligenz

Viele Beobachter und Follower äußerten in den Kommentaren die Vermutung, dass das weihnachtliche Motiv mithilfe künstlicher Intelligenz generiert worden sei. Genau dieses Detail sorgt bei zahlreichen Nutzern für Stirnrunzeln und Unverständnis.

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Widerspruch zu früheren Aussagen

Besonders brisant erscheint die Debatte vor dem Hintergrund, dass sich Meghan in der Vergangenheit selbst kritisch zum Thema KI geäußert hatte. Für viele Kritiker passt die mutmaßliche Verwendung eines solchen Bildes für ihre eigene Marke daher nicht mit ihrer bisherigen öffentlichen Haltung zusammen.