Kaum sind Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Großbritannien zurückgekehrt, stehen schon wieder Umzugsgerüchte im Raum – eine TV-Rolle könnte die Familie bald nach Australien führen.

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Erst vor wenigen Monaten zogen Prinz Harry und Herzogin Meghan von Montecito in die britischen Cotswolds und bezogen dort ein neues Haus. Während sich Archie und Lilibet laut Berichten gut in ihren neuen Schulen eingelebt haben sollen, bleibt die langfristige Zukunft der Familie offen. Insider hatten bereits zuvor angedeutet, dass die Rückkehr nach Großbritannien nicht zwingend dauerhaft angelegt war: Harry wollte seinen Kindern mehr von seiner britischen Herkunft zeigen und ihnen die Nähe zu seiner Familie, darunter den Spencers, ermöglichen. Auch bei der Haussuche in den Cotswolds, für die das Paar angeblich mehr als zwölf Millionen Pfund einplante, war zunächst bloß von einem längeren Aufenthalt die Rede, während ein Insider die beiden als "internationales Paar" beschrieb.

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TV-Job lockt nach Australien

Neuen Schwung erhält das Thema durch ein konkretes Engagement von Herzogin Meghan: Sie hat eine Rolle in der nächsten Staffel von "Junior MasterChef" in Australien ergattert. Laut Insider ist sie von dem Projekt begeistert und wertet es als wichtigen Karriereschritt, auch wenn es nicht der erhoffte große Hollywood-Durchbruch sei. Prinz Harry soll sie gemeinsam mit den Kindern begleiten. Nach außen gilt die Reise als Familienabenteuer, doch je nach Verlauf der Dreharbeiten könnten Harry und Meghan laut Insider ab Anfang nächsten Jahres einen längeren Aufenthalt in Australien ins Auge fassen.

Erst noch Pläne in Kalifornien

Bevor es für die Sussexes Richtung Australien geht, führt der Weg jedoch erst einmal nach Kalifornien. Neben dem gemeinsamen Thanksgiving-Fest mit Doria Ragland in Los Angeles verfolgt Meghan dort offenbar auch berufliche Ziele: Sie will wieder stärker in Hollywood Fuß fassen und führt laut Insider bereits Gespräche über Spielfilme und Reality-Formate, während Australien parallel eine verlockende Option bleibt.